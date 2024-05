Documentário “Lugar de Escuta” tem lançamento em São Paulo, no Sesc Pinheiros, com sessão seguida de bate-papo

O Sesc Pinheiros (Rua Paes Leme, 195 – São Paulo) recebe, no dia 15 de maio, às 19h, o lançamento do documentário “Lugar de Escuta”. A exibição será seguida de bate-papo com a produção e participantes, e terá a mediação da psicóloga Thais Fonseca de Andrade. O média-metragem leva para o registro audiovisual um pouco da história e da experiência do projeto homônimo, que realiza rodas de conversa entre homens, abordando temáticas diversas do universo masculino e suas interações com a sociedade de forma geral. O documentário é patrocinado pela Galvani. Proposto pelo cineasta Alex Vissoto, o filme é realizado pelo Ministério da Cultura e tem coprodução da Nave Mãe Filmes, da Veedro Films e da Girassol Caminhos Criativos, responsável também pela produção executiva.

Com pouco mais de 60 minutos, a produção é centrada nas conversas e trocas entre os homens que participam – ou participaram – dos encontros do projeto Lugar de Escuta, em narrativas de compartilhamento de experiências de vida, desafios, conquistas e conflitos. O eixo do filme é a condução das rodas de conversa por Fausto Neto – idealizador do Lugar de Escuta –, em torno do qual gravitam outros diálogos entre os homens e suas filhas, companheiras e amigos. A direção é de Julian Busquets Moura, da Veedro Films.

Além deste lançamento em São Paulo, o documentário foi apresentado em Ribeirão Preto, cidade onde o projeto Lugar de Escuta nasceu e onde as rodas de conversa são realizadas; e será lançado no dia 7 de maio, em Irecê, na Bahia, onde Fausto Neto realizou uma série de encontros do Lugar de Escuta e alguns trechos do documentário foram gravados.

O lançamento no Sesc Pinheiros será presencial, com espaço para bate-papo com o público ao final da exibição. Após esse evento, o documentário será disponibilizado de forma aberta na plataforma YouTube no canal @lugardeescuta.