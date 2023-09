Cinebiografia de Claudinho e Buchecha estreia nos cinemas

“Nosso Sonho”, a cinebiografia de Claudinho e Buchecha, chega aos cinemas em 21 de setembro, com distribuição da Manequim Filmes e produção da Urca Filmes.

Dirigido por Eduardo Albergaria (“Happy Hour – Verdades e Consequências”), “Nosso Sonho” é uma produção da Urca Filmes, em coprodução com a Riofilme, Telecine e Warner Bros Distributing, com investimentos do Fundo Setorial do Audiovisual e BBDTVM.

“Nosso Sonho” destaca a trajetória dos músicos que conquistaram o Brasil com a poesia da periferia. O público também conhecerá como foram compostas algumas das canções que marcaram gerações e são emblemáticas na cena musical até hoje, como “Só Love”, “Rap do Salgueiro”, “Quero te Encontrar”, “Fico Assim sem Você”, que serão relembradas nas vozes dos protagonistas Lucas Penteado e Juan Paiva, Claudinho e Buchecha, respectivamente.

No elenco se destacam Tatiana Tiburcio e Nando Cunha, que interpretam Dona Etelma e Souza, os pais do Buchecha; Lellê e Clara Moneke são Rosana e Vanessa, as namoradas dos músicos. Vinicius Boca de 09 e Gustavo Coelho interpretam Claudinho e Buchecha na infância, respectivamente. O filme conta com participações especiais de Antonio Pitanga, como Seu Américo, Isabela Garcia, como Dona Judite, Negão da BL como um DJ do baile, e FP do Trem Bala e Gabriel do Borel, como a dupla Cidinha e Doca, e ainda Flávia Souza e Reinaldo Júnior.

A produção musical do longa é do cantor Buchecha e da agência Atabaque, que também está desenvolvendo com a produtora Urca Filmes a trilha sonora com uma série de lançamentos reunindo diferentes gerações de funkeiros.