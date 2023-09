Festival do Rio anuncia primeiros filmes internacionais

Com uma curadoria que reúne mais de 100 filmes internacionais, o Festival do Rio anunciou alguns dos destaques das mostras Panorama do Cinema Mundial, Expectativa, Première Latina e Midnight Movies. A programação completa, incluindo filmes das mostras Itinerários Únicos, O Estado das Coisas e Clássicos & Cults, será divulgada até o final do mês.

Neste primeiro anúncio dos filmes internacionais, destacam-se “Pobres Criaturas” (foto), dirigido por Yorgos Lanthimos, com Emma Stone, Willem Dafoe e Mark Ruffalo e que venceu o Leão de Ouro no último Festival de Veneza; “May December”, dirigido por Todd Haynes, com Natalie Portman, Juliane Moore e Charles Melton; além da estreia da diretora Tina Satter no cinema, com “Reality”, o primeiro filme protagonizado por Sydney Sweeney após atingir o estrelato nas séries “Euphoria” e “The White Lotus”. Outra diretora estreante é Celine Song, com o aguardado drama romântico “Vidas Passadas”.

O Festival do Rio também apresenta o novo filme da diretora portuguesa Susana Nobre, “Cidade Rabat”. Já “Elas por Elas” conta com sete histórias curtas dirigidas, roteirizadas e estreladas por mulheres sobre diferentes temas reunidos em uma antologia.

Os premiados diretores brasileiros Heitor Dhalia e Karim Aïnouz terão seus longas-metragens de produção internacional exibidos pela primeira vez no Brasil. São eles: “Invisíveis”, com Emeraude Toubia, Robin Lord Taylor e Andréa Beltrão; e “Firebrand”, thriller de época estrelado por Jude Law e Alicia Vikander.

Diretamente do Festival de Cannes, “Monster”, do realizador japonês Hirokazu Kore-eda, vencedor do Queer Palm2023. O filme aborda de forma suave e delicada a relação entre dois jovens rapazes, entre o amor e a amizade. Já “Os Delinquentes”, um drama e thriller argentino dirigido por Rodrigo Moreno, foi apresentado na seleção da Un Certain Regard. Também exibido em Cannes, “Cobweb” (Geomijip), de Jee-woon Kim, estará nas telas do Festival do Rio.

Entre os latino-americanos, o festival exibe o western “Os de Baixo”, de Alejandro Quiroga Guerra, em uma coprodução Argentina, Brasil, Bolívia e Colômbia. O evento traz ainda longas-metragens selecionados para representar seus países no Oscar. Entre eles, o filme “Mal Viver”, de João Canijo, candidato de Portugal. Será exibido “Viver Mal”, do mesmo diretor e elenco, que mostra outro ponto de vista sobre o mesmo tempo e o mesmo espaço.

O Festival do Rio é apresentado pelo Ministério da Cultura, Shell e Prefeitura do Rio. Tem patrocínio master da Shell através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apoio especial da Prefeitura do Rio – por meio da RioFilme, órgão que integra a Secretaria Municipal de Cultura e apoio FIRJAN. A realização é da Cinema do Rio e Ministério da Cultura / Governo Federal.