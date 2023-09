“Canal da Quebrada”, nova série da TV Brasil, traz o olhar das periferias para os temas atuais

No dia 21 de setembro, às 21h30, a série “Canal da Quebrada” estreia na TV Brasil para trazer a realidade das periferias e da juventude negra para a tela. A produção independente, que chega à emissora por meio do edital Prodav/TVs Públicas, faz uma conexão entre as periferias do Rio de Janeiro e de São Paulo. MC Martina, do Complexo do Alemão (RJ), e Jana Fernandes, da Zona Sul de São Paulo, comandam o programa e vão contar histórias de inovação protagonizadas por moradores das comunidades.

Jana e Martina sonham em ser influenciadoras digitais para ampliar as vozes das favelas. Em 10 episódios, a série apresenta a busca da dupla para encontrar quem já domina a cena em suas áreas de atuação. Oriundos também das periferias das grandes cidades brasileiras, os entrevistados contam suas histórias de sucesso e os frutos do trabalho que desenvolvem para colocar a favela no centro do debate. Os episódios passam por temas como ativismo digital, meio ambiente, economia criativa, arte urbana e mercado da moda.

“Canal da Quebrada” é a primeira produção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav) TVs Públicas, lançado em 2018, que chega à TV Brasil. A terceira edição do projeto contemplou 75 obras produzidas nas cinco regiões do país, que somam aproximadamente 238 horas de conteúdo. O Prodav/TVs Públicas é uma parceria entre a Agência Nacional do Cinema (Ancine), o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para incentivar a produção de conteúdo audiovisual regional e independente e fortalecer a oferta de conteúdos para as emissoras públicas de televisão.

Séries brasileiras de animação, ficção e documentais contempladas pelo Prodav começam a ser distribuídas em 18 de setembro a emissoras interessadas. Do total de obras participantes, 46 são documentários, 15 são animações e 14 são ficção. Voltados para todos os públicos, os programas foram escolhidos em janeiro de 2020, com o primeiro edital de seleção sendo publicado em março de 2018.

No âmbito do Prodav, a EBC tem a responsabilidade de acompanhar o processo de produção dos conteúdos audiovisuais, fazer a validação técnica e realizar a distribuição às emissoras públicas cadastradas.