Canal Brasil exibe o documentário “Paulo Autran: O Senhor dos Palcos”

O documentário “Paulo Autran: O Senhor dos Palcos”, dirigido por Marco Abujamra, estreia no Canal Brasil no dia 20 de setembro, às 20h. O filme traz a trajetória profissional e pessoal de Paulo Autran, um dos maiores atores da história do Brasil, que ficou conhecido por sua extensa carreira na televisão, no cinema e principalmente no teatro. A produção conta com depoimentos de colegas de profissão e amigos do ator, como Mauro Farias, Ulisses Cruz e Eduardo Tolentino, além de trechos de entrevistas dadas por ele em vida e algumas falas de Paulo interpretadas por Gustavo Machado, Bete Coelho, Bruce Gomlevsky e Patrícia Selonk.

O longa foi exibido na 45ª edição do Festival de Gramado, em 2017, e traz imagens inéditas apresentadas por Karim Rodrigues, também atriz e viúva de Paulo, que acompanhou os momentos mais marcantes de sua carreira. O filme vai ao ar no canal na faixa É Tudo Verdade, dedicada ao mais importante festival de documentários do país e com curadoria do crítico de cinema, jornalista e escritor Amir Labaki.

Paulo Autran teve dentre os seus trabalhos mais emblemáticos, a novela “Guerra dos Sexos”, na Rede Globo, na qual foi protagonista junto com Fernanda Montenegro. Três anos depois, interpretou Aparício Varella, em “Sassaricando”, na mesma emissora. Ele soma mais de 20 trabalhos no cinema, 90 peças no teatro e estrelou diversas produções no icônico Teatro Brasileiro da Comédia, posteriormente se tornando parte da companhia de teatro de mesmo nome.