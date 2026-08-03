Noite dos Otelos tem três filmes pernambucanos na lista de favoritos aos prêmios da Academia Brasileira de Cinema

Por Maria do Rosário Caetano

Quem vai ganhar o Prêmio Grande Otelo, o “Oscar brasileiro”, cuja vigésima-quinta edição acontecerá nessa terça-feira, 4 de agosto, no Theatro Municipal carioca, sob os auspícios da Academia Brasileira de Cinema?

Tudo leva a crer que um longa ficcional pernambucano empunhará o troféu que reverencia um dos maiores nomes do cinema brasileiro, mas não só, o ator Grande Otelo. Afinal, vem do estado de Pernambuco o mais forte dos candidatos – “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho.

Se der zebra – o que parece improvável –, o troféu caberá a outra produção pernambucana, “Manas”, de Marianna Brennand. Ou “O Último Azul” (foto), de Gabriel Mascaro, também oriundo do mesmo estado nordestino.

Os outros dois candidatos a melhor filme representam São Paulo – “Homem com H”, vibrante cinebiografia de Ney Matogrosso, dirigida por Esmir Filho, e “O Filho de Mil Homens”, de Daniel Rezende, adaptação de livro do lusitano Valter Hugo Mãe.

Um longa matogrossense, realizado em parceria com o Rio Grande do Sul – “Cinco Tipos de Medo”, de Bruno Bini – poderia, por seus méritos (foi o grande vencedor de Gramado), figurar nessa lista. Mesmo caso de “A Fúria”, fecho da Trilogia dos Fuzis, de Ruy Guerra. Em debate na Cinemateca Brasileira, o cinemanovista garantiu que seus produtores, Rune Tavares e Rodrigo Sarti Werthein, “programaram o lançamento do filme dentro de prazo que o habilitaria a disputar os troféus da Academia Brasileira de Cinema”. O filme não foi (como assim?) lembrado.

A festejada produção do cuiabano Bruno Bini viu-se reduzida a raras vagas. Uma delas, no mínimo excêntrica: melhor adaptação de um curta-metragem! Nunca se viu algo semelhante na história de premiações brasileiras. Geralmente, filmes têm roteiros adaptados de obras literárias ou teatrais. Será que roteiros de remakes de longas-metragens, em ocasiões futuras, serão considerados obras adaptadas de filmes anteriores? Aguardemos, pois, as curiosas “inovações” da Academia pátria.

Como 2024 e 2025 foram anos muito bons para o cinema brasileiro, graças ao êxito de “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, e “O Agente Secreto”, de KMF, o Prêmio Grande Otelo ainda trabalha com ótima safra de filmes. Mesmo que, lamentavelmente, seja entregue em data tardia (no segundo semestre, bem depois do Globo de Ouro, do Goya, do Bafta, do César, do Oscar, do Donatello, etc. etc).

O sucesso dos filmes de WSJr e KMF nos festivais de Veneza (“Ainda Estou Aqui”) e Cannes (“O Agente Secreto”), no Globo de Ouro, na badalada festa do Oscar e em dezenas de festivais mundo a fora ainda joga luz sobre o nosso Grande Otelo. Quem quiser acompanhar a cerimônia, que será apresentada por mãe e filha (as atrizes Marieta Severo e Silvia Buarque), poderá fazê-lo pelo Canal Brasil ou pelo YouTube.

Os espectadores que se preparem. A festa será extenuante, pois serão entregues 31 troféus a longas, curtas e séries brasileiras e um ao melhor longa ibero-americano. Registre-se, aqui, que a representação dos ‘hablantes de español’ está muito bem escolhida. Em parceria com Academias da Argentina, Chile, Colômbia e República Dominicana foram indicados “Belén – Uma História de Injustiça”, de Dolores Fonzi; o drama queer “O Olhar Misterioso do Flamingo”, de Diego Céspedes; o desconcertante (e fascinante) “Um Poeta”, de Simón Mesa, e o delirante “Pepe”, de Nelson Carlo de los Santos, sobre hipopótamo que teria pertencido a Pablo Escobar e depois saiu fantasmagoricamente percorrendo diversos cantos do mundo. O quinto filme – o afro-lusitano-brasileiro “O Riso e a Faca”, de Pedro Pinho – foi o que mais frisson causou entre os cinéfilos brasileiros.

“O Agente Secreto” tem pelo menos duas categorias praticamente asseguradas: a de melhor filme e a de melhor ator. Afinal, nenhum longa brasileiro causou tamanho furor em nossas telas, jornais e redes sociais como ele, em temporada recente (segunda metade de 2025 e começos de 2026). Além de vender 2,5 milhões de ingressos, ganhou dois prêmios em Cannes (incluindo melhor diretor para KMF e melhor ator para Wagner Moura), concorreu a quatro Oscar (incluindo a categoria principal, ao lado de pesos pesados do mundo anglo-saxão), melhor ator , filme internacional e direção de elenco (categoria que a Academia ainda não adotou).