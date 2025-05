Animação brasileira “Nimuendajú” é selecionada para o Festival de Annecy, na França

A animação “Nimuendajú”, de Tania Anaya, representará o Brasil no Annecy 2025, maior festival de animação do mundo. Distribuído pela O2 Play, a produção é uma impactante cinebiografia animada em 2D e narra a história do alemão Curt Unckel, que desembarcou no Brasil nos primeiros anos do século XX, onde viveu por 40 anos entre povos indígenas, tornando-se um dos maiores cientistas sociais do país.

Curt Unckel chegou ao país aos 20 anos e viveu até sua morte, em 1945. Por 40 anos, Curt conviveu com diferentes povos indígenas. Em 1906, foi batizado pelos Guarani com o nome Nimuendajú, “aquele que encontrou seu lugar no mundo”, abandonando seu sobrenome de família para adotar o nome indígena. Sua trajetória é marcada pela busca incessante pela compreensão de diversas culturas e pela vivência profunda com elas. Nimuendajú foi também uma testemunha indignada do processo de perseguição e expulsão dos povos indígenas de suas terras por latifundiários e o governo.

Com produção de Anaya Produções Culturais e coprodução da peruana Apus Animation, o filme chega ao Brasil no segundo semestre deste ano.

Entre os dias 8 e 14 de junho, o evento francês apresenta e celebra a animação de vários países. Dos 130 longa-metragens inscritos, ao todo foram 21 filmes selecionados para esta edição.