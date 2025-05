Porta Curtas exibe, com exclusividade, produções em competição no Prêmio Grande Otelo

O Porta Curtas — primeiro e maior site de exibição e catalogação de curtas-metragens do Brasil — recebe, com exclusividade, as produções em formato curta-metragem que concorrem ao Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro 2025, a principal premiação do audiovisual nacional. Mais de 60 obras indicadas ao Prêmio estão disponíveis gratuitamente na plataforma. Para assistir ao conteúdo exclusivo, basta se cadastrar no site www.portacurtas.org.br . Quem é assinante da Claro tv+ tem acesso gratuito a todo esse acervo.

A seleção Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro reúne curtas nacionais nas categorias Ficção, Documentário e Animação. As obras serão avaliadas pelos votantes da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, que indicarão os finalistas ao prêmio de Melhor Curta. Os filmes finalistas permanecerão disponíveis no site por tempo limitado após o anúncio.

Ao criar uma conta gratuita no Porta Curtas, o usuário passa a integrar a Comunidade Porta Curtas, podendo assistir aos curtas-metragens indicados e votar em seus favoritos. O resultado da votação da Comunidade será divulgado no próprio site, paralelamente à premiação oficial da Academia. Após sete dias, será debitado o valor de R$ 6,90.