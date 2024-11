“A Revolta dos Malês”, de Jeferson De e Belisario Franca, estreia no Canal Brasil

Desde o início do mês, o Canal Brasil vem apresentando diversos conteúdos como forma de dar voz às potências negras que constroem o cinema brasileiro, reafirmando assim a pluralidade que pauta a sua programação. No dia 20 de novembro, data em que é celebrado o Dia da Consciência Negra, o canal exibe uma maratona de programas, filmes e séries o dia inteiro, com destaque para a estreia do longa-metragem “A Revolta dos Malês”, de Jeferson De e Belisario Franca.

Rodado na Bahia, o filme resgata o maior movimento de revolta de escravizados na história brasileira e centra na história da escrava Guilhermina (Shirley Cruz), que consegue juntar uma quantia suficiente para comprar sua liberdade e a de sua filha, mas sua carta de alforria é negada. A partir da revolta, Guilhermina resiste e vai em busca de sua liberdade mais uma vez. “A Revolta dos Malês” será exibido às 22h30.

A maratona de filmes, reúne no dia 20 outros longas-metragens, como: “Filhas do Vento”, de Joel Zito Araújo; “Bróder”, de Jeferson De; “Chico Rei Entre Nós”, de Joyce Prado; “Mirador”, de Bruno Costa; “Lima Barreto ao Terceiro Dia”, de Luiz Antonio Pilar; “Raízes”, de Simone Nascimento e Well Amorim; “Café com Canela”, de Glenda Nicácio e Ary Rosa; e “Cabeça de Nêgo”, de Déo Cardoso.

Também serão exibidos os curtas-metragens: “Rainha”, de Sabrina Fidalgo; “MEGG – A Margem que Migra para o Centro”, de Larissa Nepomuceno; “Mãe Solo”, de Camila de Moraes; “Cores e Botas”, de Juliana Vicente; “Filhas de Lavadeiras”, de Edileuza Penha de Souza; “Como Respirar Fora d’Água”, de Júlia Fávero e Victoria Negreiros; “Minha História é Outra”, de Mariana Campos; “Espelho”, de Luciana Oliveira; “Último Domingo”, de Joana Claude e Renan Barbosa Brandão; “Cabelo Bom”, de Claudia Alves e Swahili Vidal; “Nossos Passos Seguirão os Seus”, de Uilton Oliveira; “Jorge”, de Jéferson Vasconcelos; “Movimento”, de Gabriel Martins; “Elas por Elas”, de Renata Silva; “Quintal”, de André Novais Oliveira; e “Nossa Mãe Era Atriz”, de André Novais Oliveira e Renato Novaes.

No mesmo dia, o Canal Brasil exibe dois programas apresentados por Lázaro Ramos. Em “Espelho Especial”, ator recebe os cineastas Jeferson De, Sabrina Fidalgo, Viviane Ferreira e Joel Zito Araújo no episódio “Cinema Negro”. E em “Retratos Brasileiros”, Lázaro Ramos documenta a obra do cineasta Zózimo Bulbul, primeiro negro a protagonizar uma telenovela e a trazer sua luta antiracista para o mundo cinematográfico.

Entre outras atrações, a programação traz ainda a maratona da série “Para Onde Vamos”, de Claúdia Alves, que apresenta o movimento de mulheres negras no Brasil a partir da história de ativistas que estão liderando verdadeiras revoluções no modo de fazer e pensar políticas públicas no país: Anielle Franco (Rio de Janeiro), Ministra da Igualdade Racial do Brasil; Áurea Carolina (Minas Gerais), ex-deputada federal; Elaine Ferreira do Nascimento (Piauí), tecnologista em Saúde Pública e pesquisadora da Fiocruz Piauí; Paula Beatriz de Souza Cruz (São Paulo), educadora, e Vilma Reis (Bahia), professora e ativista de direitos humanos. Além da maratona de “The Beat Diáspora”, coproduzida por KondZilla e dirigida por Tico Fernandes, Roguan, Carol Lima, Bruno Zambelli e Joyce Prado. A produção procura entender como as batidas de tambor nascidas na África se espalharam através da diáspora e estão em constante mudança. A narrativa percorre seis cidades – São Paulo, Recife, Salvador, Lagos, na Nigéria, Kingston, na Jamaica, e San Juan, em Porto Rico – e investiga seus diferentes cenários musicais eletrônicos.

Ainda no dia 20, vai ao ar uma entrevista especial com Zezé Motta, às 13h30, no Cinejornal, apresentado por Simone Zuccolotto. Na conversa, Zezé destaca a importância de ser uma mulher negra que, ao longo da vida, conquistou grande destaque no cinema e na televisão. A artista também conta sobre suas próximas estreias, papéis marcantes de sua carreira e a chegada aos 80 anos.