“Retrato de um Certo Oriente”, de Marcelo Gomes, chega ao circuito comercial

Após a sua estreia mundial no Festival de Cinema de Rotterdam (IFFR) e passagens pelo Festival do Rio e Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, “Retrato de um Certo Oriente”, novo longa-metragem do cineasta Marcelo Gomes, entra em cartaz no circuito nacional no dia 21 de novembro. Baseado na celebrada obra de Milton Hatoum, a coprodução ítalo-brasileira, que marca os 20 anos da Matizar Filmes, narra a saga de imigrantes libaneses no Brasil, mergulhando em temas como memória, paixão e preconceito.

Ambientado na floresta amazônica, o filme acompanha a jornada de dois irmãos católicos em fuga da guerra no Líbano de 1949 e embarcam rumo ao Brasil. Durante a travessia, Emilie se apaixona pelo comerciante muçulmano Omar, o que acentua o ciúme de seu irmão Emir, levando a consequências trágicas.

Marcelo Gomes escolheu para os papéis principais os atores Wafa’a Celine Halawi, Charbel Kamel e Zakaria Kaakour – todos libaneses – porque queria dar mais autenticidade às atuações.

Ao adaptar o livro “Relato de um Certo Oriente”, de Milton Hatoum – vencedor do Jabuti em 1990 e traduzido para diversas línguas –, o cineasta foi atraído pelas camadas de memória e alteridade presentes na obra. Para ele, a obra conta uma história de amor entre pessoas de religiões diferentes, algo impossível no Líbano, mas que encontra novas oportunidades na Amazônia. Inspirado pelo desejo de explorar sentimentos românticos e amores proibidos entre jovens imigrantes libaneses, Gomes faz uma reflexão sobre as barreiras culturais e a busca por um futuro melhor, temas já presentes em sua filmografia, como no aclamado “Cinema, Aspirinas e Urubus”.

O pernambucano filmou em preto e branco para manter a conexão com o passado e as memórias dos personagens. Ao lado do diretor de fotografia brasileiro Pierre de Kerchove, acentuou as diferenças de luz entre a Floresta Amazônica e o Oriente Médio, explorando como essas diferenças se refletiam na mentalidade dos personagens.

“Retrato de um Certo Oriente” é uma coprodução entre Matizar Filmes, Kavac Film, Gullane, Muiraquitã Filmes, Globo Filmes, Canal Brasil e Misti Filmes, com produtores associados Bubbles Project, VideoFilmes e Orjouane Productions. No Brasil, o filme será distribuído pela O2 Play.