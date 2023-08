Galpão do MST e Ocupação 9 de Julho recebem sessões de pré-estreia de “Para Onde Voam as Feiticeiras”

O evento de pré-estreia no Galpão MST (Alameda Eduardo Prado, 474) acontece amanhã, 19 de agosto, com exibição aberta ao público seguida de debate. As portas serão abertas às 17h, sujeito à lotação. Estarão presentes os diretores, as artistas e protagonistas do filme Ave Terrena, Preta Ferreira e Thata Lopes, e Patricia Maria, representante do setor de gênero do MST. A mediação será feita pela pesquisadora e atriz Helena Vieira, que também tem participação especial no longa.