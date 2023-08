Ingrid Guimarães recebe homenagem de Gramado e defende a “cota de tela”

Foto: A atriz Ingrid Guimarães recebe o troféu Cidade de Gramado © Edison Vara/Agência Pressphoto

Por Maria do Rosário Caetano, de Gramado-RS

A atriz Ingrid Guimarães, que repetiu com suas comédias contemporâneas – em especial a franquia “De Pernas pro Ar” – o êxito de bilheteria conquistado nas décadas de 70 e 80 pela diva Sônia Braga (“Dona Flor”, “Dama do Lotação” e “Eu te Amo”), subiu esfuziante ao palco do Palácio dos Festivais para receber o Troféu Cidade de Gramado.

Com vestido longo em camadas, com muitas cores, estava bem-humorada e feliz. Dedicou o prêmio aos comediantes, “sempre preteridos, quando não esquecidos”, ao amigo, o saudoso Paulo Gustavo, e à produtora e amiga Mariza Leão (“tudo que sei de cinema aprendi com ela”). Por fim, agradeceu a presença de Laura Cardoso, que receberá, do Festival de Gramado, o Troféu Oscarito e estava, de seu lugar, aplaudindo a goiana Ingrid.

A atriz, que deixou sua Goiânia natal para viver no Rio de Janeiro, fez questão de registrar a presença da mãe no Palácio dos Festivais. Para brincar: “finalmente ela verá a filha empalmar um troféu de verdade. E sabem por que? Ela se cansou de ir a cerimônias de prêmios aos quais fui indicada, mas que eu sempre perdia para a atriz dramática”.

Ingrid Guimarães, de 51 anos, definiu-se como uma intérprete que encontrou no cinema a sua principal área de ação. E, por isso, usou a tribuna para verbalizar convicta defesa do mecanismo da Cota de Tela (reserva de determinado número de dias para exibição de filmes brasileiros em todos os horários, e “não só às duas da tarde!”).

“Vocês sabem” – provocou – “que ‘De Pernas pro Ar 3’ foi retirado de salas com boa média de espectadores para dar lugar a ‘Os Vingadores’?”. E aproveitou para mandar recado direto ao presidente da República: “Ô Lula, nós votamos em você. Cuide aí da volta da Cota de Tela”.

Quem, em nome de colegas de ofício, leu a Carta de Gramado, que defende a Cota de Tela, foi a diretora Marise Farias, do longa documental “Roberto Farias – Memórias de um Cineasta”. E ela o fez, sob aplausos, no palco do Palácio dos Festivais.

Abaixo, o documento, na íntegra: