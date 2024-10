Inscrições abertas para oficinas gratuitas do Festival Primeiro Plano

Estão abertas, até o dia 6 de novembro, as inscrições para as oficinas temáticas do Primeiro Plano – Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades. As imersões fazem parte da programação do festival que, este ano, acontece entre os dias 12 e 17 de novembro, no Teatro Municipal Paschoal Carlos Magno.

As oficinas temáticas são oferecidas para profissionais que buscam aperfeiçoamento, estudantes e entusiastas do cinema. As vagas são limitadas e, por isso, poderá haver seleção prévia dos candidatos, a partir das suas próprias afinidades com o tema.

Este ano, serão oferecidas 125 vagas, para as seguintes oficinas: Edição de Som para Cinema e Audiovisual, com Thiago Sobral; Assistência de Direção, com Janaína Ferreira; Documentário: Evocar palavras e arquivos, com Tomyo Costa Ito; Direção Cinematográfica, com Julio Martí; Direção de Fotografia: A luz no cinema em teoria e prática, com Tiago Scorza; Crítica Cinematográfica, com Luiz Carlos Oliveira Jr.; e Preservação Audovisual: História, Princípios e Práticas, um minicurso promovido pela Cipav e Minas é Cinema com a UFJF e ministrado por Lila Foster.

As inscrições podem ser feitas através do site primeiroplano.art.br e também neste link.