Novo longa de Allan Ribeiro faz um retrato original do isolamento social

“O Dia da Posse”, novo filme do diretor Allan Ribeiro, estreia nos cinemas em 31 de outubro, com distribuição da Embaúba Filmes. Muito embora a pandemia do coronavírus não desse muitos motivos para otimismo, o jovem estudante de Direito Brendo Washington nunca perdeu de vista suas ambições e, em meio ao marasmo do isolamento social, manteve vivo seu sonho de um dia assumir a presidência do Brasil.

Projeto feito a poucas mãos, “O Dia da Posse” traz um olhar sensível e otimista para um dos períodos mais desafiadores deste século. Mas, para além disso, enfatiza a importância de olhar para o futuro com intenção e vontade, algo que se torna ainda mais potente após os municípios brasileiros escolherem seus representantes.

No filme, que recebeu menção honrosa na seção Novos Rumos do Festival do Rio, o diretor deixa que a personalidade bem-humorada e cativante de Brendo tome conta, enquanto protagonista e cineasta dividem um apartamento no Rio de Janeiro. Curiosamente, é justo na especificidade deste retrato que Allan encontra a universalidade do que borbulha na cabeça do seu personagem, independentemente se ele está falando sobre o futuro do país ou rindo de cenários hipotéticos.

A distribuição de “O Dia da Posse”, uma produção da Acalante Filmes, tem o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, do Ministério da Cultura e do Governo Federal, através da Lei Paulo Gustavo.