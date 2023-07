Festival Lanterna Mágica de Cinema abre inscrições para filmes e videoclipes

O Coletivo Lanterna Mágica, de Florianópolis/SC, abriu inscrições para quem deseja exibir sua produção audiovisual nas ações do grupo, como o Festival Lanterna Mágica de Cinema, que em sua segunda edição abordará o tema “Trabalhadoras”. O festival ocorre no segundo semestre, em data a ser divulgada, no Ribeirão da Ilha, histórico e charmoso bairro da capital catarinense.

Para ser exibida nesta edição do festival, a produção deverá ser inscrita até 21 de julho e deve contar com realizadoras mulheres em cargos de direção geral ou como líderes de equipe (direção de fotografia, produção executiva, direção de arte, direção de produção, direção de cena etc.). Já outras produções audiovisuais poderão ser selecionadas para as demais ações do Coletivo como cineclubes, saraus, mostras etc. São aceitos filmes de qualquer duração e temática, inclusive videoclipes. O regulamento e o formulário de inscrições podem ser acessados neste link.

As inscrições formarão um Banco de Audiovisuais e, por isso, ficarão abertas continuamente. O foco é reunir audiovisuais produzidos por todas as regiões do Brasil. Conforme os trabalhos forem sendo escolhidos a equipe entrará em contato diretamente com o audiovisual inscrito.

Criado em 2021, o Coletivo Lanterna Mágica reúne artistas da cultura de Florianópolis. As ações são focadas no Ribeirão da Ilha, um bairro distante dos principais equipamentos culturais da cidade. Em 2022, o grupo realizou sessões continuadas de cineclube, gratuitas e com foco na comunidade do bairro e arredores. Aos poucos, a programação cresceu e virou um evento maior que traz outras atividades da economia criativa local. No mesmo ano, o coletivo realizou a primeira edição do festival e, desde então, já produziu dois filmes de curta-metragem. Em 2023, o grupo prepara a segunda edição do festival, que será ampliada.