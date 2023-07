Ministério da Cultura lança edital para credenciamento de avaliadores no audiovisual

Especialistas em atividades audiovisuais têm a chance de atuar em projetos sob a responsabilidade do Ministério da Cultura (MinC). As inscrições para o Edital de Credenciamento de Avaliadores em Audiovisual realizado pela Secretaria do Audiovisual (SAV) estão abertas. Podem participar pessoas físicas com conhecimento e experiência em Desenvolvimento e Produção Audiovisual; Novas Mídias, Animação, Games; Formação Audiovisual; Eventos Audiovisuais; Distribuição, Comercialização e Exibição; Pesquisa e Crítica e; Preservação Audiovisual.

O objetivo da chamada é a consolidação de banco de avaliadores para atuação em comissões de avaliação, seleção e emissão de parecer técnico de projetos, em processos seletivos realizados pela SAV. As inscrições terminam às 18h do dia 21 de agosto e o edital fica vigente até 31 de dezembro de 2024.

Os requisitos mínimos para participar são ter idade mínima de 18 anos, estar quite com as obrigações eleitorais e/ou do Serviço Militar, ser residente e domiciliado em todo o território nacional e ser brasileiro ou naturalizado. O edital se apresenta por meio de eixos de atuação e expertises das distintas áreas do audiovisual, da pesquisa à distribuição. Para participar, as pessoas interessadas devem se atentar para os documentos de comprovação de atuação na área que cada categoria solicita.

A remuneração prevista é de, no mínimo, o piso de R$ 2 mil, para análise de até 25 projetos e, a partir daí, o montante de R$ 100,00 para cada unidade excedente, até o limite de R$ 9 mil.

Ainda segundo o documento, a convocação dos credenciados está condicionada às demandas da unidade e suas especificidades e, não resulta em obrigatoriedade, por parte do MinC, de convocar o credenciado para a celebração de Termo de Compromisso.