Flavia Castro inicia as filmagens de seu terceiro longa-metragem

A diretora e roteirista Flavia Castro iniciou filmagens de “As Vitrines”, seu terceiro longa-metragem. Em 2010, Flavia dirigiu o documentário “Diário de uma Busca”, que conta a trajetória de seu pai, o jornalista de esquerda Celso Castro, morto em circunstâncias suspeitas no apto de um ex-oficial nazista, em Porto Alegre. O filme foi contemplado com vários prêmios no Brasil e no exterior, assim como seu segundo longa, “Deslembro”, ficção que participou da seleção oficial do Festival de Veneza e foi premiada no Festival do Rio.

“As Vitrines” se passa dentro de uma embaixada durante uma ditadura, em um universo onde não existe passado, nem futuro, onde duas crianças dividem segredos e uma percepção muito particular do que os rodeia. Delimitado, o espaço representa um país dentro de outro, onde acaba de ocorrer um golpe militar.

No Chile, em setembro de 1973, muitos militantes de esquerda latino-americanos se refugiaram na Embaixada da Argentina, à espera de um visto para poder ir embora. Em “As Vitrines”, a infância é o centro de tudo: filhos de brasileiros exilados no Chile, Pedro tem doze anos, Ana, onze. Ana olha para o mundo através dos cacos de vidro colorido que recolhe pelo jardim para construir suas “pequenas instalações”. Pedro sofre com a ausência da mãe, enquanto observa os adultos que revelam suas idiossincrasias na situação particular em que se encontram. No espaço circunscrito, eles testemunham o cotidiano dos adultos ritmado pelas reuniões políticas, brigas, jogos de xadrez e namoros.

Marcello Ludwig Maia, Vicente Amorim e Ilda Santiago são os produtores; as crianças Helena O’donnel (Ana) e Gael Nordio (Pedro) são as protagonistas do filme, que tem os atores Letícia Colin, Sara Antunes, Fabio Herford, Marcos de Andrade, Marina Provenzzano, Roberto Birirndelli, Julia Konrad e Gabriel Godoy, no elenco.