“Sofia Foi”, longa-metragem brasileiro independente, é premiado no FID Marseille 2023

O longa-metragem brasileiro “Sofia Foi”, dirigido pelo paulista Pedro Geraldo, foi laureado como melhor filme de diretor estreante no festival de cinema FID Marseille, na “Competitión Premier Film”,em Marselha, na França. A premiação ocorreu no último domingo, 9 de julho. Este ano, foi o único filme brasileiro a integrar a seleção do festival.

“Sofia Foi”é um híbrido entre ficção e documentário e acompanha Sofia, uma jovem tatuadora de 23 anos, durante uma madrugada em que passa à deriva no campus da Universidade de São Paulo após ter sido desalojada da casa onde morava. O longa discute temas como a vulnerabilidade da população jovem LGBTQIA+ e suas incertezas sobre o futuro.

Além de protagonizar o longa, Sofia Tomic também assina o roteiro do filme, junto com Pedro Geraldo. Grande parte das filmagens foi realizada sem nenhuma equipe no set além dos dois, com o diretor operando câmera e som simultaneamente, a fim de manter o processo o mais pessoal possível. O resultado é um filme íntimo e profundo.

“Sofia Foi” é uma coprodução entre Ladaia e Tanto.