Aviator no Brasil – Os 5 Melhores Cassinos Online para Jogar Aquele Jogo Incrível

A análise do jogo do Aviator

O jogo de cassino online Aviator é um dos jogos de apostas mais populares e lucrativos. Graças ao seu excelente design e alta porcentagem de Retorno ao Jogador (RTP), este jogo rapidamente chamou a atenção de milhares de jogadores em todo o mundo. Embora o Aviator seja frequentemente referido como um jogo de slot online, ele difere muito das máquinas caça-níquéis padrão porque você não precisa girar as bobinas na esperança de obter um bônus. O objetivo de jogar Aviator é fazer uma aposta, lançar um avião que aumenta suas chances enquanto voa e sacar seus ganhos antes que o avião caia e você perca. O jogo é desenvolvido por Spribe, um dos desenvolvedores de software de crescimento mais rápido na indústria de jogos de azar online. Nesta revisão, os leitores podem descobrir todos os detalhes e detalhes sobre o jogo Aviator e como jogá-lo.

Como faço para começar a jogar Aviator?

Muitos cassinos e casas de apostas online consideram o Aviator um jogo de slot, pois o jogo é baseado em um gerador de números aleatórios e seu sucesso depende muito da sua sorte. No entanto, o Aviator não é tão simples assim. A jogabilidade consiste em lançar um avião de um aeroporto e pará-lo antes que ele caia. Antes do início do jogo, você faz sua aposta, inicia o jogo e, à medida que o avião voa, suas chances de aposta aumentam. O jogo começa com probabilidades de x1, mas quanto mais alto o avião voa, maior é o aumento das probabilidades. Em teoria, as probabilidades podem aumentar indefinidamente ou podem cair logo após o lançamento e você perde sua aposta.

As chances podem aumentar quase até o infinito. Isso indica que o potencial de vitória no jogo Aviator é enorme, pois a recompensa máxima aumenta constantemente a cada nova rodada e há cerca de dois milhões no total no jogo. Às vezes, esse número pode variar – tudo depende do portal de jogos e entretenimento selecionado.

Ao jogar Aviator, a primeira coisa que os jogadores precisam fazer é apostar. O fabricante oferece uma variedade de opções de apostas. Ao mesmo tempo, os jogadores podem escolher entre as opções existentes ou inserir essa figura manualmente.

Depois de fazer uma aposta, o próximo passo é sacar antes que o avião saia. Este é todo o problema do jogo: saber a hora certa de sacar é a diferença entre ganhar e perder, e a diferença entre ganhar muito e ganhar pouco. Os jogadores precisam dominar a arte de sacar exatamente no momento perfeito, quando as probabilidades são maiores, mas antes do avião partir.

Depois que os clientes do cassino online dominam isso, o jogo Aviator se torna uma aventura lucrativa! Portanto, toda a premissa do jogo Aviator é baseada neste simples dilema: sacar cedo e perder grandes recompensas, ou esperar muito tempo por recompensas potencialmente grandes e correr o risco de perder tudo. CashOut é um botão enorme logo abaixo da grade de jogo. O botão CashOut foi projetado especificamente para ser tão grande que os jogadores podem pressioná-lo convenientemente depois de determinarem as probabilidades que desejam ganhar. As perdas podem assombrar o jogador enquanto o segura por muito tempo e perde o controle do avião.

Onde eu jogo Aviator?

Executar um jogo emocionante não é difícil, e a maioria dos cassinos online oferece isso aos seus clientes. Tudo o que é exigido do jogador é:

Escolha um site aviator-brazil.com de jogo online adequado; Faça logon no site oficial do cassino online de sua escolha; Entre a jogabilidade proposta, escolha o jogo Aviator; Inicie a jogabilidade.

De toda a variedade de cassinos online, nem todos merecem sua atenção. Ao escolher um site para jogar Aviator, você deve prestar atenção a muitos fatores: a licença da casa de apostas, que indicará sua legalidade e segurança, o design cuidadoso do site, a variedade e riqueza do serviço, o número de métodos de pagamento e assim sobre. Abaixo apresentamos os 5 melhores cassinos online para jogar Aviator no Brasil. Ao escolher o topo, fomos guiados pelos indicadores acima, bem como por suas análises e análises de especialistas.

Galerabet

Um dos melhores cassinos online para jogar Aviator em nossa opinião é a plataforma brasileira Galerabet. Na plataforma, você encontrará todos os tipos de caça-níquéis, roleta, jogos de cartas, jogos de TV e assim por diante. A casa de apostas se preocupa muito com a qualidade do jogo fornecido, por isso coopera apenas com os melhores fornecedores, como Spribe, NetEnt e Pragmatic Play, etc. Assim, você também encontrará o Aviator lá. Além da variedade de jogos de azar, o Galerabet oferece uma ampla variedade de esportes e tipos de apostas e um aplicativo móvel útil. Uma das grandes vantagens da casa de apostas é sua equipe de suporte responsiva, que responderá instantaneamente se você tiver algum problema técnico com o serviço.

Betano

Outra casa de apostas bem conhecida no Brasil é a Betano. O serviço desta casa de apostas pode ser descrito com confiança como de alta qualidade, confiável e seguro. A Betano tem uma das seções de cassino online mais renomadas do setor, que oferece jogos clássicos de cassino, loterias e até mesmo uma grande casa de apostas repleta de todas as disciplinas esportivas populares. A Betano permite que seus usuários depositem em uma variedade de criptomoedas, como BTC, ETH e outras moedas populares. Os clientes também podem depositar fundos em suas contas via Apple Pay e Google Pay, transferência bancária ou cartão de crédito/débito. A casa de apostas tem um ótimo aplicativo móvel, que também pode ser usado para jogar Aviator.

Estrelabet

O próximo grande site para jogar Aviator é o Estrelabet. A Estrelabet é uma plataforma de apostas que, para além de uma variedade de apostas esportivas, possui uma secção de casino online com jogos de azar para todos os gostos. A casa de apostas coopera totalmente com os desenvolvedores do Aviator, para que seus usuários possam jogar em modo de demonstração e fazer apostas em diferentes moedas, incluindo liras brasileiras.

Betfair

O Betfair é um cassino online amigável e fácil de usar que irá encantá-lo com seu design agradável e velocidade de operação. O foco principal desta casa de apostas é o cassino online, onde você encontrará vários jogos de cartas populares, jogos com crupiê ao vivo, muitos caça-níquéis coloridos e jogos rápidos, incluindo o Aviator. E os recém-chegados à plataforma podem obter um bônus de boas-vindas no primeiro depósito assim que se inscreverem. Os usuários podem fazer depósitos em moeda fiduciária, com suporte para cartão de crédito/débito, Apple Pay e Google Pay. O processo de depósito e retirada é rápido, com pagamentos feitos em menos de cinco minutos. E para uma experiência ainda melhor, você pode baixar e instalar o aplicativo móvel da Betfair, que certamente atrairá novatos, jogadores ávidos e apostadores.

Parimatch

A casa de apostas Parimatch foi fundada em 1994, o que certamente fala muito sobre a experiência da casa de apostas. Esta plataforma tem suporte total para jogos online Aviator e centenas de slots de provedores como Reevo e Betsoft. O esquema de cores amarelo e preto irá mantê-lo feliz mesmo durante uma longa sessão de surf. A casa de apostas oferece suporte a um grande número de métodos de depósito em sua carteira, incluindo várias criptomoedas. A casa de apostas é considerada uma das melhores não só do Brasil, mas de todo o mundo, pela qualidade do serviço oferecido e pela confiabilidade. Baixe o aplicativo da casa de apostas, que lhe dá acesso a todos os serviços oferecidos pela Parimatch, incluindo apostas esportivas, apostas em críquete, cassino online, bônus e promoções, métodos de pagamento, suporte ao cliente e muito mais.

Recursos do jogo de Aviator

Ao avaliar e examinar a jogabilidade do Aviator, suas principais características são as seguintes:

Apostas ao vivo. Ao executar o slot Aviator, o jogador pode verificar as apostas feitas por outros jogadores. Essas informações são exibidas na barra à esquerda da grade do jogo. Além de exibir as apostas feitas, os jogadores também verão as probabilidades e os ganhos de todos os participantes do jogo.

Estatísticas em tempo real. A qualquer momento do jogo, o usuário pode conferir as estatísticas de todos os participantes, que lideram a tabela de classificação, bem como seus maiores ganhos e multiplicadores acumulados no dia, mês ou ano.

Bate-papo no jogo. Ele está localizado à direita da grade do jogo. Esta ferramenta é útil para todos os jogadores que desejam fazer amigos durante suas sessões de jogo. O bate-papo online também é importante porque ajuda a melhorar o elemento de imersão do jogo Aviator, pois os jogadores podem interagir livremente uns com os outros. As piadas podem ser trocadas usando emoticons e GIFs!

Torneios de corrida de aviação. Freqüentemente, os torneios são organizados para jogadores Aviator. Os clientes podem participar de torneios e competir contra outros jogadores, e aqueles que se destacam recebem recompensas em dinheiro, apostas grátis e outros prêmios especiais.

Modo de demonstração. Os clientes não registrados podem aproveitar a jogabilidade apenas no modo de demonstração. Essa jogabilidade não traz riscos, mas também não apresenta recompensas reais ao jogador. Para poder fazer apostas reais, é necessário fazer o pré-registro e recarregar o saldo do jogo.

Como pode ser notado, o slot Aviator tem muitos recursos interessantes e exclusivos. Isso tornou a jogabilidade versátil e adequada para todas as categorias de jogadores.

Modo de demonstração do Aviator

Quem quiser experimentar o Aviator sem arriscar dinheiro real pode jogar a versão demo. O fabricante forneceu esta opção de jogo para este passatempo de jogo. Você não precisa de uma conta para acessar o jogo Aviator gratuito no Spribe. A maioria dos cassinos online confiáveis ​​e populares que possuem esse slot em sua variedade de jogadores oferece a oportunidade de executá-lo totalmente gratuito e sem arriscar nada.

Opções de apostas Aviator

Aviator é um jogo adequado para todos os tipos de jogadores. Se você se considera um jogador baixo, médio ou alto, o Aviator é a opção de jogo perfeita para você. Isso ocorre porque este jogo oferece suporte a uma ampla gama de opções de apostas. Os apostadores baixos podem apostar por apenas 0,1 BRL! No entanto, os grandes apostadores podem apostar com um máximo. Entre as apostas mínimas e máximas, existem várias opções flexíveis que se adaptam às necessidades dos jogadores intermediários. Além disso, o cliente sempre pode inserir manualmente o valor da aposta se não houver opção adequada entre o sortimento oferecido.

Conclusão

Aviator é um dos jogos mais legais que você pode jogar agora. Quando se trata de jogabilidade imersiva, jogabilidade criativa e elementos sociais e competitivos, o Aviator tem tudo. Embora o jogo seja relativamente novo, ele possui regras e instruções simples. Isso o torna atraente para todos os novos jogadores. Para completar, o Aviator tem um RTP de 97%. Isso mostra que é um dos jogos online mais lucrativos.

PERGUNTAS FREQUENTES

Como o Aviator é diferente de outras máquinas caça-níquéis?

Embora esta jogabilidade seja categorizada pelos cassinos online como caça-níquéis, não é como as máquinas caça-níquéis padrão. Não há linhas de pagamento, rolos ou símbolos.

Onde posso jogar Aviator?

A maioria dos portais de jogos de azar e entretenimento oferece a seus clientes o jogo Aviator gratuitamente e com apostas reais. Portanto, é fácil encontrar um cassino que tenha essa jogabilidade.

É possível jogar Aviator de graça?

Sim. O provedor forneceu um modo de demonstração para este desenvolvimento. Graças a ele, todos podem verificar a qualidade do jogo gratuitamente e sem riscos.

Como faço apostas reais no jogo Aviator?

Para usar a jogabilidade para apostas reais e obter os mesmos ganhos, você deve escolher um cassino online com a disponibilidade deste jogo, registrar-se e fazer um depósito. Depois disso, antes de iniciar o slot, você precisa especificar a aposta e aguardar o início da rodada.