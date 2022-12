Microsoft pode tentar adquirir a Netflix em 2023

A gigante norte-americana da indústria de tecnologia, a Microsoft, tem realizado diversas aquisições e parcerias nos últimos anos. Em 2022, a empresa fundada por Bill Gates firmou uma parceria com a Netflix , possibilitando que a companhia de streaming mais famosa do mundo finalmente pudesse lançar o seu plano básico com anúncios. Contudo, alguns rumores já dão conta de que a relação entre as duas companhias pode seguir adiante, e especula-se que a companhia pode tentar comprar a Netflix em 2023.

Segundo a Reuters, o grande motivo pela qual a Big Tech tentaria adquirir a gigante do streaming seria por conta da atuação de Satya Nadella, o executivo-chefe da Microsoft que assumiu o posto em 2014. De lá para cá, o executivo tem realizado diversas grandes aquisições, dentre eles se destacam a compra da Bethesda, LinkedIn, Mojang e atualmente a Activision Blizzard.

Ademais, outro fator que alimenta o rumor da aquisição, se dá porque o atual presidente da Big Tech, Brad Smith, possui um posto no conselho da Netflix. Levando em consideração somente o mercado de jogos, a Netflix, que tem apostado neste segmento ultimamente, poderia colaborar para a popularização do streaming de jogos do Xbox. Caso as entidades antitruste internacionais não deem seu aval para a aquisição da Activision Blizzard, a Microsoft pode adquirir a Netflix como uma forma de manter seu investimento no mercado de jogos e streaming.

Até aqui, não há grandes evidências sobre alguma negociação envolvendo as companhias, mas de acordo com Jennifer Saba, colunista da Reuters, a compra da Netflix não seria tão dispendiosa para a Microsoft, que atualmente tem um valor de mercado ao menos 13 vezes superior ao da companhia de streaming.

Xbox terá jogos exclusivos da Bethesda

Desde que a Microsoft adquiriu a Bethesda, já era de se esperar que alguns jogos dali para frente passassem a ser exclusivos do Xbox . Muitos jogadores de outras plataformas temiam esta notícia, e ao que parece o temor se tornou realidade, já que em um dos documentos atrelados a negociação de compra da Blizzard pela Big-Tech é detalhado que os próximos três títulos da Bethesda serão exclusivos do Xbox. “Xbox antecipa que três títulos futuros – trecho censurado –, todos criados para serem jogados primariamente sozinho ou em pequenos grupos, serão exclusivos de Xbox e PCs”, relata a companhia em um dos trechos do documento.

Há algum tempo, foi anunciado que o Redfall e Starfield seriam exclusivos de Xbox, com isso, especula-se que esses dois títulos façam parte dos próximos três jogos que a Microsoft dedicará apenas para seus consoles. Levando em consideração que essa especulação seja verdade, resta saber qual seria o terceiro jogo.

Dentre os mais cotados, boa parte da comunidade gamer acredita que será o The Elder Scrolls 6, um dos títulos mais aguardados dos últimos anos e que por enquanto não tem data de lançamento nem muitos detalhes sobre a sua produção. Além dele, outro jogo da Bethesda que poderia ser exclusivo do Xbox é o Indiana Jones, que também tem poucas informações reveladas para o grande público. Os mais otimistas, acreditam que o título não revelado pode ser um jogo completamente novo de que a Bethesda não divulgou nenhum detalhe.