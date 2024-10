LATC promove com o Consulado Brasileiro em Los Angeles seminário sobre o entretenimento de impacto social no Brasil

No dia 7 de novembro, em Los Angeles, nos Estados Unidos, o Latin American Training Center-LATC, o Consulado do Brasil em Los Angeles e a Brazil-California Chamber of Commerce (BCCC) promovem o seminário “O Entretenimento de Impacto Social no Brasil”, reunindo especialistas do setor, que vão abordar o tema em detalhes e apresentar estudos de caso específicos no Brasil.

O entretenimento de impacto social (Social Impact Entertainment-SIE) é o uso da mídia, artes visuais, cinema, teatro, música e outras formas de expressão para promover mudanças sociais positivas com o objetivo de educar, conscientizar e mobilizar as pessoas em torno de causas sociais relevantes como a sustentabilidade, responsabilidade social e governança corporativa.

No seminário, o cofundador e diretor executivo da Social Impact Entertainment Society nos EUA, William Nix, descreverá as atividades, o financiamento e as políticas da organização para educar, conectar e capacitar profissionais de entretenimento e organizações sem fins lucrativos.

Bia Oliveira, diretora do Brazilian Women in Entertainment, abordará a importância do entretenimento de impacto social e dos projetos audiovisuais de baixo orçamento voltados para o aumento da visibilidade internacional do Brasil.

Ricardo Monastier, executivo de negócios da Maria Farinha Filmes, empresa líder em cinema de impacto na América Latina, vai destacar as atividades focadas em criar histórias inspiradoras que emocionam e engajam grandes audiências.

Steve Solot, presidente do Latin American Training Center-LATC, vai explicar o mais novo projeto de entretenimento de impacto social no Brasil, o curso de inclusão social de comunidades do Rio através do audiovisual, “Fazendo meu primeiro filme”. Organizado pelo LATC, o projeto é uma iniciativa do Conselho de Cultura da Associação Comercial do Rio (ACRJ). No município do Rio de Janeiro, os principais parceiros são a ABC Cursos de Cinema, a Secretaria Especial da Juventude Carioca (JuvRio), o Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual-SICAV, e a Motion Picture Association-MPA (Brasil).

O seminário será moderado por Felipe Cusnir, presidente da BCCC, e terá início às 15h, no Consulado Brasileiro, localizado em 6222 Wilshire Boulevard, Suite 600, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

As inscrições devem ser feitas através do link https://www.eventbrite.com/e/social-impact-entertainment-in-brazil-tickets-1032244760867.