Sebrae-SP abre inscrições para pequenos negócios de audiovisual em missão internacional Ventana Sur

Entre os dias 2 e 6 de dezembro, ocorre em Montevidéu, no Uruguai, o evento Ventana Sur, ação que reúne diferentes players da indústria audiovisual para fomentar a comercialização e coprodução internacional, financiamento e distribuição de conteúdo latino-americano de audiovisual. O Sebrae-SP, por meio do Polo de Referência Nacional em Economia Criativa, organiza uma missão internacional com pequenas empresas produtoras de audiovisual para acesso a novos mercados, participação em rodadas de negócios, boas práticas e relacionamento com o mercado uruguaio.

O Sebrae-SP vai cuidar de toda a logística da missão internacional, como ingressos para o evento, visitas técnicas guiadas, tradução simultânea e agenda de atividades, além de rodadas de negócios exclusivas. Transporte, hospedagem e alimentação ficam por conta de cada participante.

Ao todo são 20 vagas no Brasil, sendo dez para produtoras paulistas (criadores, roteiristas, produtoras etc.) que precisam ser formalmente constituídas como MEI, ME ou EPP; terem algum projeto audiovisual em desenvolvimento e/ou finalizado; terem relacionamento prévio com o Sebrae-SP nos últimos 12 meses com pelo menos 10 horas entre cursos, oficinas, palestras, consultorias etc.; além de não terem pendências financeiras com a instituição.

O Ventana Sur reúne mais de três mil pessoas todos os anos e, desde 2008, é organizado pelo Marché du Film – Festival de Cinema de Cannes, em coordenação com o Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais (INCAA). Para esta edição de 2024, a Agência Uruguaia de Cinema Audiovisual (ACAU) se junta à organização para levar o evento ao país pela primeira vez.

Os pequenos negócios interessados podem fazer a pré-inscrição até o dia 5 de novembro pelo link. O resultado, com as empresas selecionadas, será divulgado no dia 8 de novembro.