Canal Brasil exibe série documental sobre as origens da música pop no Brasil

Foto: Grupo Os Carbonos © Kuarup Produtora

A série documental “História Secreta do Pop Brasileiro”, dirigida por André Barcinski, estreia no Canal Brasil na quinta-feira, dia 31 de outubro, a partir das 19h. A produção é inspirada no livro “Pavões Misteriosos”, de autoria do diretor, lançado em 2014, e é dividida em oito episódios com duração de 30 minutos cada. A narrativa explora os primórdios da música pop no Brasil nas décadas de 1970 e 1980 e aborda momentos marcantes como o sucesso de “clones” brasileiros de Trini Lopez, Dee D. Jackson e Genghis Khan; a venda de LP de covers; e a explosão da música infantil de Xuxa, Trem da Alegria, Balão Mágico e muito mais.

O primeiro e segundo episódios da série (31/10) contam a curiosa história de cantores que faziam covers de artistas internacionais e, com frequência, eram confundidos com os de fora, como Trini Lopez, Dee D. Jackson e Genghis Khan. Havia também os chamados “falsos gringos”. Nomes como Tony Stevens (Jessé) e Mark Davis (Fábio Jr.) se passavam pelos artistas originais e chegaram até a compor as trilhas sonoras de novelas.

O terceiro episódio (1/11) é dedicado à banda paulistana Os Carbonos, considerados os pioneiros em covers de sucessos internacionais, com cerca de 50 mil músicas lançadas em 30 anos de carreira e hits como “É o Amor” e “Fuscão Preto”. Já o quarto episódio (1/11) relata a grande venda de discos de vinil (LP) na época, grande parte sem os créditos dos músicos originais.

O quinto episódio (2/11) apresenta os “backing vocals” que formaram o coral mais atuante da música brasileira e participaram de discos de consagrados artistas como Gilberto Gil, Raul Seixas e Rita Lee. No sexto episódio (2/11), produtores e compositores de sucessos, como “Lua de Cristal” (Xuxa), “É De Chocolate” (Trem da Alegria) e “Uni-duni-tê” (Balão Mágico), contam sobre essas criações.

O sétimo episódio (3/11) conta a história das bandas de baile no Brasil, enquanto o último (4/11), retrata a trajetória do DJ argentino Santiago Malnati, responsável por lançar Gretchen, Nahim, Lady Lu e Black Juniors.