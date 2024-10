IMS Paulista exibe filme sobre campanhas eleitorais norte-americanas, em sessão seguida de debate

Às vésperas da eleição presidencial norte-americana, o Cinema do IMS Paulista projeta um filme de dois importantes artistas multimídia, que documenta o histórico do pleito a partir das campanhas midiáticas. Concebido por Antoni Muntadas e Marshall Reese, “Political Advertisement 1952-2024” (Propaganda política 1952-2024) será exibido na próxima sexta-feira (1 de novembro), às 19h, com entrada gratuita e distribuição de senhas 1 hora antes e limite de 1 senha por pessoa.

A sessão será seguida de debate com a jornalista e cineasta Semayat Oliveira, coapresentadora do podcast Mano a Mano, e João Fernandes, diretor artístico do IMS. Esta é a primeira vez que o longa-metragem é exibido no Brasil.

O filme reúne registros em vídeo dos anúncios das campanhas presidenciais estadunidenses, de 1952 a 2024. O longa-metragem ilustra como as estratégias de publicidade mudaram desde os primórdios da televisão até as sofisticadas campanhas de mídia baseadas em projeções de medo, preconceito e estímulos emocionais.

Quando os artistas iniciaram o projeto, em 1984, encontrar anúncios políticos exigia uma pesquisa exaustiva em arquivos e, muitas vezes, envolvia o contato pessoal com as campanhas dos candidatos, realidade muito distinta da atual, em que é possível encontrar e baixar registros na internet. Ao compilar esse material histórico, os artistas oferecem sua visão de como a política e os políticos são moldados e apresentados por meio da imagem em movimento, além de como as campanhas afetam o comportamento dos eleitores.

