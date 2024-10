Protagonizado por Karine Teles, longa de Teodoro Poppovic aborda dramas familiares

Após ser exibido no Festival do Rio, “A Vilã das Nove”, dirigido pelo vencedor do Emmy Teodoro Poppovic e produzido por André Pereira e Mariana Muniz, da Lupa Filmes (“Mato sem Cachorro”), estreia nos cinemas em 31 de outubro. Com enredo focado em relações familiares, o filme é sobre a vida de uma mulher que viu a sua história sendo retratada na novela das nove e, o pior, com a vilã sendo a sua personagem.

O longa apresenta Roberta (Karine Teles), uma mulher vivendo a melhor fase da sua vida, até perceber que a trama da nova novela das nove é baseada na sua própria história. No passado, Roberta deixou seu marido Bento (Otto Jr) e a filha Debora (Alice Wegmann) para trás em busca de sua felicidade. Marcada pelo abandono da mãe, Debora expõe sua história para um autor de novelas que está procurando pelo seu novo sucesso.

O elenco da nova produção conta também com Camila Márdila, Antonio Pitanga, Laura Pessoa, Negro Leo, Rodrigo Garcia, Murilo Sampaio, Valentina Bandeira, Felipe Rocha, Catarina de Carvalho, Stella Rabello, Angela Rabello e Otto Jr.

“A Vilã das Nove” é produzido pela Lupa Filmes, com coprodução da Star Original Productions e distribuição pela Star Distribution – ambos selos da The Walt Disney Company voltados para o cinema brasileiro.