Vencedor de Melhor Direção no Festival do Rio, “Continente” chega aos cinemas

Exibido na 48ª Mostra de São Paulo, “Continente”, de Davi Pretto, estreia nos cinemas no dia 31 de outubro. O longa foi produzido pela Vulcana Cinema, com coprodução da Dublin Films, Murillo Cine e Pasto, e tem distribuição assinada pela Vitrine Filmes.

“Continente” teve sua primeira exibição nacional no Festival do Rio, onde Davi Pretto recebeu o Redentor de Melhor Direção pela categoria Novos Rumos. Depois da estreia mundial em Munique, o longa também participou dos principais festivais de cinema de gênero do México, Portugal e Itália. Este mês, foi exibido na mostra competitiva de Sitges, na Espanha, um dos maiores eventos audiovisuais de terror e fantasia do mundo.

Com roteiro também assinado por Davi Pretto, ao lado de Igor Verde e Paola Wink, o filme traz uma narrativa distópica que mescla drama e terror. Depois de 15 anos fora do país, Amanda, interpretada por Olivia Torres, volta à fazenda onde cresceu para reencontrar seu pai, que entrou em estado de coma, sem esperanças de retorno à consciência. Com o apoio de seu namorado francês, Martin (Corentin Fila), Amanda chega ao vilarejo remoto, no sul do Brasil, em meio a uma crescente tensão entre os trabalhadores da terra. A única médica da região, Helô, vivida por Ana Flavia Cavalcanti, faz o que pode para cuidar dos moradores, mas quando o dono da fazenda vem a óbito, um antigo acordo entre o povoado e o proprietário gera uma perturbadora reação coletiva da população.

O filme é uma coprodução entre Brasil, França e Argentina, e contou com o apoio do Berlinale World Cinema Fund, iniciativa da German Federal Cultural Foundation, em parceria com o Festival Internacional de Berlim, para estimular a produção e distribuição de filmes estrangeiros. O lançamento de “Continente” integra a Carteira de Projetos da Vitrine Filmes, aprovada no Edital de Distribuição de Produção Audiovisual da Lei Paulo Gustavo no Estado de São Paulo.