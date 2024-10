Festival de Cinema Negro Zélia Amador de Deus abre inscrições

O Festival de Cinema Negro Zélia Amador de Deus abriu as inscrições para a sua quarta edição. Serão recebidos curtas-metragens, animações, videoclipes e múltiplos formatos, produzidos entre janeiro de 2022 e novembro de 2024, com direção de pessoas negras ou povos originários, com categorias exclusivas para a Amazônia. Os selecionados receberão prêmios em dinheiro, que somam quase R$ 6 mil, além do Troféu Zélia Amador de Deus.

As inscrições para o 4º Festival de Cinema Negro Zélia Amador de Deus podem ser feitas de forma gratuita, por meio de formulário on-line, no período de 30 de outubro a 15 de novembro. A seleção será realizada pela curadoria convidada pela produtora Cine Diáspora. O resultado será divulgado por e-mail e pelas redes sociais até o dia 15 de dezembro deste ano.

O Troféu Zélia Amador de Deus será concedido nas categorias: melhor filme da região amazônica, com premiação em dinheiro de R$ 1,4 mil; melhor animação amazônica, com prêmio de R$ 1,4 mil; melhor filme nacional, com R$ 1,2 mil; melhor videoclipe, com R$ 700; e melhor projeto múltiplos formatos, com R$ 700. Além disso, a plataforma Todesplay vai licenciar um filme realizado na região amazônica por três meses, no valor de R$ 300.

O audiovisual adiciona R$ 56 bilhões à economia brasileira, segundo um levantamento feito pela Motion Pictures Association (MPA) em parceria com a Oxford Economics, mas ainda há pouco incentivo para esse mercado na Amazônia. De acordo com Rafael F. Nzinga, diretor da Cine Diáspora, uma categoria especial para premiar as produções amazônicas visa direcionar os olhos do mercado nacional e internacional para filmes feitos por realizadores da região.

A 4ª edição do Festival de Cinema Negro Zélia Amador de Deus ocorrerá nos dias 14 a 26 de janeiro de 2025, em Belém. A programação contará com exibições dos filmes, debates e formação audiovisual. A iniciativa é da produtora Cine Diáspora. O objetivo é estimular a produção audiovisual, a formação de público e a visibilidade de filmes negros realizados na região amazônica.

Iniciado em 2019, o Festival de Cinema Negro Zélia Amador de Deus é uma iniciativa dedicada a produções realizadas por pessoas negras. O festival é realizado de forma bianual e já passou por cinco cidades do Pará, exibindo mais de 100 filmes, premiando 12 realizadores e auxiliando na formação de mais de 50 pessoas da região norte.

Na quarta edição, a programação ainda terá como foco o fortalecimento de mostras e festivais negros na região e a formação técnica de profissionais do audiovisual, com participações já confirmadas de Francisco Ricardo, vencedor do Kikito de Ouro de direção de arte do Festival de Cinema de Gramado; Kauê Bentes (Castanhal, PA), fundador do coletivo Cine de Rua; e Bitate Juma (Rondônia), protagonista e produtor do filme “O Território”, que está disponível na plataforma Disney+.

O 4º Festival de Cinema Negro Zélia Amador de Deus foi aprovado no Chamamento Público – Lei Paulo Gustavo – Apoio a cineclubes, festivais e mostras do município de Belém do Pará.