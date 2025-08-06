HBO Max e Discovery Kids estreiam a 4ª temporada de “Turma da Mônica”

A quarta temporada da animação “Turma da Mônica” retorna com histórias inéditas, após 4 anos de hiato, em 11 de agosto, na HBO Max e com exibição no Discovery Kids, de segunda a sexta, sempre às 19h, com reprises às 10h. Contando com 26 episódios inéditos de 7 minutos cada, a temporada será lançada em duas partes: os primeiros 13 episódios estreiam em agosto, enquanto a segunda metade está prevista para o final do ano.

No episódio “Jogo de Blefe”, a turma se reúne para uma partida de cartas na casa do Cebolinha, mas o clima muda quando Mônica percebe que perdeu a cartinha favorita do amigo.

Já em “O Dia do Cabelo Maluco”, Mônica resolve inovar no visual cortando a própria franja antes do churrasco com a turma. Mas o resultado não sai exatamente como o esperado e ela recorre a ajuda de Magali e Cascão. Os amigos se unem e com toda a criatividade do mundo acabam criando alternativas um tanto inusitadas para o problema da amiga.

Em “Mudanças no Clubinho”, insatisfeitos com a presidência do Cebolinha, os amigos elegem Mônica como nova líder. Só que, ao tentar agradar a todos, Mônica transforma o Clubinho num verdadeiro caos.

A série, inspirada nas criações de Mauricio de Sousa, é uma coprodução entre a Warner Bros. Discovery e a MSP Estúdios, animada pela Split Studio.