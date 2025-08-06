Festival comKids reúne 83 filmes de 11 países

O Festival comKids chega à sua 16ª edição, de 11 a 16 de agosto, em São Paulo, com programação gratuita no Sesc Vila Mariana, Itaú Cultural, ESPM e Goethe-Institut, reunindo no total 83 obras de 11 países na competição e promovendo uma verdadeira maratona dedicada ao universo infantojuvenil.

O evento apresenta uma programação dividida em três eixos principais: Mostra Competitiva, que premia as melhores produções voltadas ao público infantil e juvenil, com conteúdos voltados a diferentes faixas etárias, Mostra Audiovisual Infantojuvenil, com sessões gratuitas para crianças, e Atividades Formativas, com uma série de oficinas, debates e masterclasses ministradas por especialistas do setor.

A Cerimônia de Abertura acontece no dia 11 de agosto, a partir das 19h, no Goethe-Institut SP, com a exibição do episódio brasileiro da série internacional “WeMe’s Nature World”. A produção, realizada pelo Prix Jeunesse Internacional em parceria com a TV Cultura, conta com a participação de profissionais de vários países, introduzindo a temática ambiental de forma orgânica, explorando o lúdico e o educativo para trabalhar a noção de sustentabilidade desde os primeiros anos da infância. Além do curta brasileiro, serão exibidos também os novos capítulos da animação emblemática da luta pelo meio ambiente na América Latina, a personagem Abuela Grillo, “El Regreso de la Abuela Grillo”, dirigidos pelos diretores bolivianos Alfredo Ovando e Geraldine Ovando.

Referência mundial no desenvolvimento de conteúdos audiovisuais para crianças e jovens, Maya Goetz é a convidada especial desta edição e vem ao Brasil para participar do evento. Diretora executiva do renomado Festival Prix Jeunesse International, conhecido como o “Oscar da TV Infantil”, durante o evento, ela irá participar do workshop Maleta-Prix Jeunesse Internacional, no dia 11 de agosto, e ministrará a oficina “O Audiovisual Infantil —Valores para o Futuro no Audiovisual Infantojuvenil”, voltada a produtores, roteiristas e demais interessados na área, no dia 16 de agosto.

A Mostra Competitiva apresenta uma seleção de 83 obras de 11 países, com conteúdos voltados a diferentes faixas etárias, com sessões no Sesc Vila Mariana. Após a programação competitiva, o festival traz também a Mostra Audiovisual Infantojuvenil, com sessões gratuitas para crianças de todas as idades.

Os filmes das mostras competitivas concorrem a diversas premiações por votação do público e júris infantil e adolescente. Um dos prêmios é o comKids Prix Jeunesse Internacional, que levará um representante para Munique, Alemanha, com estadia e passagem aérea. O vencedor irá participar da edição de 2026 do Festival Prix Jeunesse Internacional, referência mundial no tema da inovação e responsabilidade social na TV infantil.

Os filmes em competição ainda concorrem aos prêmios “Direitos da Infância”, oferecido pelo Instituto Alana em celebração ao marco dos 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e “Diversidade”, oferecido pelo Escola Plus, projeto educativo multimídia da Fundação Norma e Leo Werthein.

Na categoria até 6 anos, serão exibidas as produções “Alma de Graveto” (Brasil), “A Viagem de Tetê” (Brasil), “Chanchito Bacano” (Colômbia), “Estamos Aquí” (Brasil/Costa Rica/Argentina/México), “Eu Nunca Contei a Ninguém” (Brasil), “Jasmine & Jambo – Temporada 3” (Espanha), “Los Mundos de Reni” (Argentina/Espanha), “Lulina e a Lua” (Brasil), “Lupi & Baduki” (Brasil), “O Jardim Mágico” (Brasil), “PiOinc” (Brasil), “Pipas” (Brasil), “Playpolis – A Primeira Brincadeira” (Brasil), “Tsuru” (Brasil), “Um Abraço” (Brasil), “Un Paseo para Emilio” (México), “Wow Lisa” (Chile), “¡Yo te Adopto!” (Argentina/Chile/Colômbia) e “Yo Voy Conmigo” (Espanha).

Na categoria de 7 a 10 anos, o festival exibe “Boca Sucia” (Chile), “Carmen y la Cuchara de Palo” (Espanha/Itália), “Contos Mirabolantes – O Olho do Mapinguari” (Brasil), “Franjinha & Milena: Em Busca da Ciência” (Brasil), “Homework” (Espanha), “Irmão do Jorel” (Brasil), “Lab de Chef” (Brasil), “Los Carpinchos” (Uruguai/França/Chile), “Manos de Humo” (México), “O Dia em que a Minha Vida Mudou” (Brasil), “Para que Servem as Coisas?” (Brasil), “Primeras” (Chile), “Rodrigo Branquias” (Colômbia), “Seu Vô e a Baleia” (Brasil), “Tempo Trem” (Brasil), “Ugamú, mi Enemigo Imaginário” (Colômbia) e “WeeBoom” (Brasil).

Na categoria 7 a 10 de Não Ficção, serão exibidas as obras “Como Yo – La Historia de Sophie” (México), “Criança de Raiz” (Brasil/Cabo Verde), “Esse é o Bicho!” (Brasil), “Feik Ñus” (Argentina), “La Vida Secreta de Tu Mente” (México), “Mira y Aprende” (Chile), “Mundos Cercanos” (Argentina), “Ninhos em Movimento” (foto, Brasil), “Pintando Nuestro Reflejo” (Argentina), “Súper Desafíos” (Chile) e “Teatropedia” (Colômbia).

Na categoria 11 a 15 de Ficção, serão exibidos “Akababuru” (Colômbia), “Días de Abundancia” (México), “Estrellas del Desierto” (Chile), “Gilbert” (Espanha), “Kabuki” (Brasil/França), “La Bolsita de Agua Caliente” (Argentina), “Lagrimar” (Brasil), “Passa a Bola” (Brasil), “Turma da Mônica Jovem – Incertezas” (Brasil), “Uma Menina, um Rio” (Brasil) e “Visagens e Visões” (Brasil).

Na categoria 11 a 15 de Não Ficção, o festival exibe “Agatha y el Amor” (México), “Divergente” (Colômbia), “Marrano” (Espanha), “Mutirão” (Brasil), “Pega a Visão: Investigando o Acervo do MIS” (Brasil), “Queremos Decir” (Argentina) e “Rompiendo Moldes” (Colômbia).

Já na categoria Conteúdos Curtos, com até 4 minutos de duração, serão exibidos os filmes “Artifícios” (Argentina), “A Tapioca da Vovó” (Brasil), “A Tartaruga Marinha” (Brasil), “A Travessia” (Brasil), “Chuva” (Brasil/Argentina), “Cuenta hasta 10” (Chile), “Entre Teclas” (Brasil), “Eu Sou Assim Salabim! – Nelby” (Brasil), “Kiki Sabe – Amigos” (Chile), “Lucinéia” (Brasil), “Luna en Cuarto Menguante” (Chile), “Mundo Munduruku” (Brasil), “O Amor é Tudo de Bom” (Brasil), “Odisseia do Xixi” (Brasil), “Pequeños Cortos – Cuidemos el Planeta” (Argentina), “PiOinc Coração Clipes” (Brasil), “Pó de Palha” (Brasil) e “Tukutoon” (Colômbia).

A Mostra Audiovisual Infantojuvenil (não competitiva) é voltada a crianças, suas famílias e a educadores. O festival busca oferecer ao maior público possível um espaço gratuito de difusão de conteúdos audiovisuais de qualidade produzidos em todo o mundo. Em 2025, o comKids segue com a sua mostra de conteúdos infantis nas modalidades presencial (Circuito Spcine e itinerante) e por streaming (Itaú Cultural Play, Sesc Digital, Spcine Play).

A Cerimônia de Premiação do 16º Festival comKids acontece no dia 15 de agosto, a partir das 19h30, no Sesc Vila Mariana. Com apresentação da jornalista Adriana Couto, a celebração marca a entrega oficial dos prêmios aos destaques da Mostra Competitiva.

Atividades Formativas

O 16º Festival comKids apresenta uma programação voltada à formação, difusão e atualização profissional, com debates, masterclasses, workshops e conversas. Diversos especialistas se reúnem para discutir temas relevantes do universo infantojuvenil e estimular a troca de experiências no setor. As inscrições devem ser feitas no site do festival (www.comkids.com.br).

No dia 11/08, segunda-feira, acontece o Workshop Maleta-Prix Jeunesse Internacional, das 14h30 às 17h30, no Itaú Cultural, com uma seleção dos filmes e séries infantojuvenis premiados na mais recente edição do Prix Jeunesse, com as participações de Aldana Duhalde (jornalista, roteirista e realizadora), Maya Goetz (Diretora da Fundação Prix Jeunesse) e Beth Carmona (Midiativa / VP TV Cultura, FPA). No mesmo dia, acontece a Masterclass sobre animação com criadores de obras marcantes da animação brasileira como Aline Belli (Belli Studio/Abranima), Bruno Bask (Mono Animation), Hugo Picchi (ator, dublador e manipulador de bonecos) e Erickson Marinho (roteirista e cineasta da Viu Cine), a partir das 10h30, na ESPM.

No dia 12/08, terça-feira, às 19h30, no Itaú Cultural, o evento promove a “conversa comKids: Da Ideia à Realização”, encontro com produtores do audiovisual infantojuvenil que compartilham seus processos criativos e os desafios enfrentados na produção de obras em diferentes formatos. Participam do bate-papo Erickson Marinho (roteirista, cineasta e ator, criador de títulos como “Os Guerreiros da Rua”, “Além da Lenda” e “Os Guerreiros da Rua 2 – A Missão”) e Claudia Bautista (produtora de conteúdos do canal colombiano Eureka, responsável pela série documental de animação Animalxs), Nicolás Pino (Diretor de TV e criador de projetos infantojuvenis – NTV – Chile), que apresenta o Noticiário infantil “¿Qué Sucede?”, e Haroldo Borges e Paula Gomes, que são parte do coletivo baiano Plano 3 Filmes, onde realizaram juntos mais de 15 projetos, entre os quais, se destaca o premiado “Saudade Fez Morada aqui Dentro”, pré-selecionado para representar o Brasil no Oscar 2025.

No dia 13 de agosto, quarta-feira, às 19h30, o Itaú Cultural recebe a conversa “Curadoria e curadores, pensando na audiência”, que propõe uma reflexão sobre os critérios e responsabilidades envolvidos na seleção de conteúdos audiovisuais para crianças e adolescentes. Na roda de conversa estarão Melina Sícalos (Uruguai), curadora, programadora e gestora de conteúdos audiovisuais com atuação em espaços públicos e privados; Karen Garib (CNTV, Chile), responsável pela produção audiovisual do Consejo Nacional de Televisión do Chile; Kety Nassar, coordenadora de produção de conteúdo e curadora da plataforma Itaú Cultural Play, com ampla experiência em gestão de projetos culturais, e Vicky Romano, que participa ativamente de mostras de cinema, festivais e outras organizações do audiovisual para a infância como moderadora, curadora e júri. Atualmente faz parte da equipe Red TAL (Televisión América Latina).

Na quinta-feira, 14 de agosto, das 17h30 às 18h30, no Sesc Vila Mariana, acontece o “Momento comKids MIA – Movimento pela Infância e Audiovisual”, que discute os rumos das políticas públicas voltadas à infância no setor audiovisual. No encontro participam Luiza Lins, diretora da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis e integrante do Conselho Superior de Cinema, e Maria Angélica dos Santos, educadora e especialista em alfabetização audiovisual com atuação em Porto Alegre. No mesmo dia, a partir das 19h30, a ESPM recebe a “Conversa comKids – Conselhos infantis em ação: Meninos e meninas compartilham experiência de participação”, onde crianças integrantes de Conselhos Infantis de canais latino-americanos compartilharão suas experiências de participação em decisões de conteúdo, com as participações de Cielo Salviolo (Argentina), gestora cultural argentina, uma das criadoras do canal Pakapaka e Diretora da Escola Plus, e Sandra Tellez (Colômbia), produtora de conteúdos infantis e especialista na criação de conselhos infantis na Colômbia. O encontro marca o lançamento internacional do podcast criado pelo Conselho TALi (Conselho de meninos e meninas da América Latina da Red TAL).

Já na sexta-feira, 15 de agosto, às 14h, o festival promove o “Momento comKids Adolescência”, abordando o impacto de uma minissérie britânica sobre violência na adolescência e o papel da curadoria e mediação nesses temas sensíveis. Participam Sérgio Rizzo (crítico de cinema, roteirista e professor), Belinda Mandelbaum (psicanalista e pesquisadora da USP), Ana Cristina de Souza (GEPROS, Sesc SP) e Sophie Costa (jovem diretora do projeto Imprensa Jovem). No mesmo horário acontece a atividade “Zona de Impulso”, voltada exclusivamente a produtores pré-inscritos e selecionados, que recebem orientação de especialistas do setor audiovisual sobre seus projetos.

No sábado, 16 de agosto, o destaque é o workshop “Valores para o Futuro no Audiovisual Infantojuvenil”, conduzido por Maya Goetz, diretora do Prix Jeunesse International, na ESPM. Voltado a produtores, educadores e demais interessados no setor, o workshop é gratuito.

No domingo, 17 de agosto, o festival encerra com uma atividade extra dedicada ao público infantojuvenil e às famílias: a oficina “Claquete – Mãos na Massa com Câmeras”, das 14h às 17h, no Sesc Vila Mariana. A atividade será conduzida pela atriz e produtora Daniela Gracindo, criadora do Festival Internacional Pequeno Cineasta (FIPC), que desde 2009 desenvolve projetos que estimulam a criação audiovisual entre crianças e adolescentes.

A programação completa do festival está disponível em www.comkids.com.br.

16º Festival comKids

Data: de 11 a 16 de agosto

Local: Sesc Vila Mariana, Itaú Cultural, ESPM e Goethe-Institut SP

Entrada: gratuita