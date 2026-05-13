“Mambembe”, de Fabio Meira, estreia nos cinemas

“Mambembe”, novo longa-metragem do diretor Fabio Meira (“As Duas Irenes”, “Tia Virgínia”), estreia dia 14 de maio, nos cinemas de Maceió, Salvador, Fortaleza, Brasília, Vitória, Goiânia, Belo Horizonte, Poços de Caldas, Belém, Curitiba, Rio de Janeiro, Niterói, Porto Alegre, Florianópolis, Balneário Camboriú e São Paulo. O filme produzido pela Roseira Filmes, retrata a resistência e a potência dos pequenos circos do Norte e do Nordeste do país, em uma homenagem ao circo itinerante brasileiro.

No elenco estão Índia Morena, uma das maiores referências da arte circense no país e Patrimônio Vivo de Pernambuco, a artista circense potiguar Madona Show e a atriz e assistente de direção carioca Dandara Ohana, que interpreta Jéssica, ex-artista circense de Belém. O longa acompanha um topógrafo nômade, vivido pelo ator brasiliense Murilo Grossi, que cruza o caminho dessas três mulheres.

O projeto nasceu há 16 anos, quando Fabio Meira ainda finalizava seu curso de cinema em Cuba, e foi retomado ao longo do tempo, incorporando ao processo criativo a passagem dos anos e as transformações vividas por personagens e realizadores. Ao trazer para a narrativa o próprio gesto de filmar, “Mambembe” transforma o processo cinematográfico em parte da história. O diretor constrói um filme sobre arte, desejo, memória e encontros, em uma mistura entre documentário e ficção.

“Mambembe” estreou na Première Brasil do Festival do Rio e foi exibido na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, no Forumdoc.BH e no CinePE. No Festival de Cinema de Vitória, conquistou os troféus de Melhor Filme, Melhor Interpretação (Índia Morena) e Menção Honrosa (Madona Show), além do Prêmio Sesc Glória. Também venceu, como Melhor Filme e Melhor Montagem, o Panorama Internacional Coisa de Cinema, em Salvador, e levou Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Montagem no FICA.

No Festival Guarnicê de Cinema, o longa foi consagrado como Melhor Filme (júris técnico e popular) e conquistou Melhor Atuação para Dandara Ohana, Madona Show e Índia Morena, além dos troféus de Melhor Ator (Murilo Grossi) e Melhor Fotografia (Daniela Cajías). No circuito internacional, Meira foi premiado como Melhor Diretor no Bravo Film Festival, em Los Angeles. O longa também passou pelo Festival Internacional de Cinema de Mar del Plata e recebeu o troféu do Prêmio do Júri no Festival Internacional de Cinema Brasileiro em Milão.