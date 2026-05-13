“A Quermesse”, de Juliane Almeida, conclui gravações entre Palmas e interior do Tocantins

Foto © Lucas Alves

Com cenários que atravessam comunidades do entorno de Palmas e cidades do interior tocantinense, o longa-metragem “A Quermesse” finalizou a etapa de gravações. A produção é assinada pela MZN Filmes, em coprodução com a Jubalina Produções e a Sucupira Filmes como produtora associada.

Entre abril e maio, equipes ocuparam estradas, povoados, igrejas e espaços comunitários do Tocantins para dar vida ao universo de Miguel, protagonista interpretado pelo ator Christian Malheiros.

Na trama, Miguel vive há mais de dez anos na igreja local, auxiliando o padre nas tarefas religiosas e domésticas. Quando todas as imagens de santos são roubadas, ele decide organizar uma quermesse fora de época para arrecadar fundos e restaurar o espaço que considera seu verdadeiro lar. A missão, aparentemente simples, o obriga a sair do ambiente protegido da igreja e mergulhar em um percurso repleto de encontros improváveis, personagens excêntricos e descobertas sobre si mesmo.

Misturando humor, afeto, cultura popular e as tradições do interior do Brasil, o filme, dirigido por Juliane Almeida, aposta em uma narrativa sensível e popular para contar a história de um jovem coroinha que, após o roubo das imagens sacras de uma pequena igreja do interior nortista, embarca em uma jornada transformadora para reconstruir não apenas sua casa, mas também sua própria visão de mundo.