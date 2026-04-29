Milton Hatoum terá documentário dirigido por Marcelo Gomes

Foto: diretor Marcelo Gomes e a equipe da Matizar Filmes, na cerimônia de posse de Milton Hatoum na ABL © Matizar Filmes

Na última sexta-feira, 24 de abril, o escritor Milton Hatoum tomou posse na Cadeira nº 6 do Quadro dos Membros Efetivos da Academia Brasileira de Letras (ABL). O cineasta Marcelo Gomes e a equipe de produção da Matizar Filmes estiveram presentes na cerimônia para registrar o momento para o documentário “Um Escritor Entre Dois Mundos”. Dirigido e roteirizado por Gomes, o projeto irá retratar as origens e a trajetória do romancista, o primeiro amazonense a ser eleito “imortal” da ABL.

Após trabalharem juntos em “Retrato de um Certo Oriente”, inspirado no livro de Hatoum, vencedor do Prêmio Jabuti, o diretor e a produtora irão explorar a história do autor manauara. Sua obra, que soma meio milhão de exemplares vendidos e foi traduzida para 17 países, também chegou ao cinema em 2015 pela Matizar Filmes, com a adaptação do romance “Órfãos do Eldorado”, dirigida por Guilherme Coelho e protagonizada por Daniel de Oliveira e Dira Paes.

Além de retratar momentos importantes como a consagração na ABL, “Um Escritor Entre Dois Mundos” irá acompanhar Milton Hatoum em uma jornada pelo Líbano e o Amazonas, territórios que moldaram sua obra. As filmagens oficiais devem começar no segundo semestre de 2026, com lançamento previsto para o final do próximo ano.