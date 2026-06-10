DiALAB abre inscrições para laboratórios internacionais de desenvolvimento de projetos audiovisuais

A DiALAB, plataforma brasileira de impacto internacional voltada ao desenvolvimento de carreiras, formação e conexão de profissionais negros no audiovisual, está com inscrições abertas para o DiALAB Talents, programa de consultoria e laboratório para projetos audiovisuais em desenvolvimento. Esta é a 7ª edição do projeto, que há 8 anos reúne talentos de diversos estados e países na programação que acontece anualmente, entre novembro e dezembro, em Salvador (BA).

A iniciativa é direcionada à roteiristas e produtores de qualquer nacionalidade, que falem português ou espanhol, já tenham realizado longas ou curtas-metragens e tenham algum projeto de filme e série para desenvolver. Cada projeto inscrito deve ter, obrigatoriamente, um/a roteirista e produtor/a vinculados à proposta, sendo que pelo menos um dos dois profissionais deve ser autodeclarado negro. As inscrições estão abertas até dia 10 de julho, no site www.dialab.me.

Os projetos selecionados passarão por um programa especial orientado por profissionais do setor audiovisual renomados no Brasil e no exterior, entre eles: Xenia Rivery (Cuba), Tanya Valette (República Dominicana), Francine Barbosa (Brasil), Raquel Leiko (Brasil) e Matheus Mello (Espanha/Brasil), Johanné Gómez Terrero (República Dominicana). O programa inclui workshops, palestras, estudos de caso, exibição de filmes e séries e consultorias direcionadas ao aprimoramento de suas narrativas audiovisuais e capacidade criativa e mercadológica.

Os interessados podem se inscrever em três categorias de desenvolvimentos de projetos em estágio inicial: o DiALAB Fics, DiALAB Docs e DiALAB Séries, que passam pelas fases de roteiro, produção e distribuição. Já o DiALAB WIP é voltado para o estágio de pós-produção, uma consultoria para filmes em fase de montagem e finalização com foco na exibição e circuitos de festivais.

Esta edição conta com patrocínio master da Petrobras e apoio financeiro do Programa Ibermedia. Os projetos inscritos passarão por um processo seletivo, e parte dos participantes será contemplada com bolsas oferecidas pelo Programa Ibermedia, que cobrem despesas de passagem aérea, hospedagem e alimentação.

Criada em 2018, a DiALAB já impactou mais de 20 mil pessoas, conectando participantes de mais de 15 países. A plataforma também marca presença em mercados internacionais como Marché du Film (Festival de Cannes), EFM (Festival de Berlim) e Sheffield DocFest.