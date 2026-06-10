“BuenosAires”, de Tuca Siqueira, aborda cidade pernambucana homônima da capital argentina

“Haverá distâncias entre o que se quer ser, e o que se pode ser”. A frase presente em “BuenosAires”, longa dirigido pela cineasta Tuca Siqueira, ecoa no cotidiano da pequena cidade pernambucana que compartilha o nome da capital argentina.

Com distribuição da Arthouse Distribuidora, o filme estreia nos cinemas em 11 de junho. A obra acompanha personagens que transformam essa coincidência em relações atravessadas pela paixão pelo futebol, pela cultura popular e por desejos de pertencimento projetados sobre o imaginário local do país vizinho.

Exibido na Mostra de Cinema de Gostoso 2025, o longa parte do olhar de uma professora de espanhol para apresentar personagens, paisagens e contrastes sociais da pequena cidade da Zona da Mata pernambucana. Entre o futebol, a cultura popular e manifestações como o desfile do Maracatu Estrela Dourada, durante a Copa do Mundo de 2022, os moradores constroem conexões simbólicas com a Argentina.

Localizada a 79 km do Recife, a Buenos Aires pernambucana reúne cerca de 13 mil habitantes e carrega no cotidiano marcas dessa curiosa relação com o país vizinho. Entre referências ao Boca Juniors, a idolatria por Lionel Messi e casas pintadas em cores vibrantes inspiradas no Caminito portenho, o filme observa como o imaginário argentino atravessa a paisagem cultural da cidade nordestina. Sem buscar respostas definitivas para essa conexão, Tuca Siqueira constrói uma crônica sensível sobre pertencimento, desejo e identidade coletiva.

Com mais de 20 anos de trajetória, Tuca Siqueira dirigiu curtas, séries e longas-metragens que transitam entre a ficção e o documentário. Entre seus trabalhos estão a série “Chabadabadá” (Canal Brasil), os documentários “A Mesa Vermelha”, “Iracemas”, além do longa de ficção “Amores de Chumbo”. A diretora conheceu Buenos Aires/PE através do livro de fotografias de Josivan Rodrigues e passou a frequentar a cidade em 2016.

“BuenosAires” é uma produção da Garimpo Filmes e de Rayssa Costa, em parceria com a roteirista e diretora Tuca Siqueira.