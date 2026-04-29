Longa baiano recebe quatro prêmios no Guadalajara Construye, no México

O primeiro longa-metragem da diretora e roteirista Sofia Federico, “Tempo Meio Azul Piscina”, recebeu quatro prêmios no 20º Guadalajara Construye (2026), um espaço para filmes de ficção em processo de finalização do Festival Internacional de Cinema de Guadalajara (41º FICG). Selecionado entre 65 projetos, o longa integrou o grupo de seis obras escolhidas – das quais quatro são estreias.

“Tempo Meio Azul Piscina” foi o único filme brasileiro presente no Guadalajara Construye e participou da seção dedicada à Indústria do Festival. O longa baiano foi premiado com serviços de VFX e pós-produção de imagem e som por empresas do México e Chile (WeLab Entertainment, Yagán Films, Brujazul e The End).

O projeto, que está sendo produzido com financiamento do FSA/Ancine/BRDE, participou, em 2018, do Brasil CineMundi, em 2024, do SAPCINE, na Colômbia, e recebeu prêmio de roteiro no FRAPA e no Cabíria.

O filme é uma produção da Benditas Projetos Criativos, Araçá Filmes e Mar Digital. O lançamento está previsto para o final deste ano.

Para viajar ao México, o projeto contou com o apoio financeiro do FCBA/SECULT/Governo da Bahia, através do edital de Mobilidade Cultural 2025, que viabilizou a participação de Sofia e do produtor Marcos Povoas no evento.