Projeto de longa-metragem da Okna Produções é selecionado para o Fantastic 7 do Marché du Film

O projeto de longa-metragem de terror “O Véu” (The Veil) foi selecionado para o Fantastic 7, iniciativa do Marché du Film em parceria com o Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantástico da Catalunha, que acontece durante o Festival de Cannes 2026. O programa reúne anualmente sete projetos promissores do cinema fantástico mundial, conectando-os a potenciais parceiros e investidores internacionais.

Coprodução entre Okna Produções e Fogo Filmes, o longa expande o universo do curta-metragem homônimo dirigido por Gabriel Motta, que teve sua estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Toronto, em 2025.

A participação no Fantastic 7 foi viabilizada a partir da trajetória recente do projeto no circuito internacional. “O Véu” recebeu o Fantastic 7 Award durante o 24º Hong Kong – Asia Film Financing Forum, que contou com a presença do diretor Gabriel Motta e da produtora Aletéia Selonk.

A narrativa acompanha um culto religioso que encena falsos rituais de possessão, até que a filha do pastor passa a ser tomada por uma entidade real, desencadeando um conflito familiar e espiritual que leva seu irmão a confrontar a autoridade do pai. O roteiro é assinado por Motta e Jonts Ferreira.

“O Véu” marca a estreia de Gabriel Motta na direção de longas-metragens. O diretor vem se destacando por uma produção autoral, incluindo o curta “Pastrana”, codirigido com Melissa Brogni, que ganhou projeção internacional ao integrar a seleção do Festival de Tribeca 2024 e circular por diversos festivais.