Site de streaming Dedallus Play recebe inscrições para festival online

O 1º Festival de Cinema Online Dedallus Play, uma iniciativa cultural vinculada à plataforma Dedallus Play e à Dedallus Produções, tem inscrições abertas até 15 de julho. O festival vai acontecer entre 26 e 30 de agosto, com exibição dos filmes selecionados em três categorias – curtas, médias e longas-metragens –, sendo obras de ficção ou documentários.

O objetivo do Festival Online Dedallus Play é promover o encontro entre realizadores, público e novas formas de exibição audiovisual no ambiente digital, fortalecendo a diversidade narrativa e a democratização do acesso ao cinema independente. Entre os objetivos do evento, estão o estímulo à circulação de filmes independentes, a valorização de produções autorais, a descoberta de novos realizadores e a formação de público a partir do acesso ao cinema independente.

O corpo de jurados do festival, em número de nove, já está formado e será composto pelos seguintes profissionais: a cineasta Luciana Dias, o produtor Diogo Oliveira, a atriz Thaís Klarge, o cineasta Ruy Jobim Neto, a cineasta Adriana Feliciano, o ator Ruber Gonçalves, o ator Vitorino Rodrigues, o pesquisador Francisco Amorim Carvalho e o dramaturgo Ací Campelo. Os filmes considerados para serem inscritos no festival são os produzidos desde o ano de 2023. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas através de formulário online.