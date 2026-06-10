Diretoras de “A Menina e o Pote” participam do Les Nuits en Or, na França

Foto: Tatiana Bond e Valentina Homem, na abertura do Les Nuits en Or © Thierry Le Fouille

As cineastas Valentina Homem e Tati Bond participam da edição 2026 do Les Nuits en Or, programa promovido pela Académie des César que reúne, em Paris, diretoras e diretores de curtas-metragens premiados pelas Academias de Cinema de seus respectivos países. Neste ano, a residência reúne 35 realizadores de 31 países para uma semana de exibições, encontros profissionais e intercâmbio entre algumas das cinematografias mais relevantes da atualidade.

Únicas representantes brasileiras do evento, Valentina e Tati foram convidadas após o curta “A Menina e o Pote”, que estreou na Semana da Crítica do Festival de Cannes, em 2024, conquistar o prêmio de Melhor Curta-Metragem no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro – Grande Otelo (2025). A seleção coloca o filme, que já ganhou mais de 20 prêmios ao redor do mundo, ao lado de obras que marcaram o circuito internacional recente, como o “Duas Pessoas Trocando Saliva”, que ganhou o Oscar este ano.

Criado pela Académie des César em 2006, o Les Nuits en Or tem como objetivo promover esses curtas e fortalecer o diálogo entre cineastas de diferentes países. Ao longo da residência, Valentina e Tati apresentam “A Menina e o Pote” ao público francês, participam de encontros com profissionais da indústria audiovisual e desenvolvem conexões para futuros projetos internacionais.