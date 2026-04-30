Encerram-se as filmagens de “Nau de Urano”, de Frederico e Helena Machado

A vida e a obra do poeta maranhense Nauro Machado se entrelaçam em “Nau de Urano”, cujas filmagens se encerraram esta semana, em São Luís, no Maranhão. O longa-metragem é dirigido pelo filho de Nauro, o cineasta Frederico Machado, e por sua sobrinha, Helena Machado, escritora, roteirista e dramaturga.

Apaixonados por narrativas disruptivas e tendo como referências cineastas como David Lynch, Alejandro Jodorowsky e Andrei Tarkovsky, os diretores criaram um longa que oscila entre o cinema e o teatro; a literatura e as artes plásticas; o artista e sua obra. No papel do poeta, um dos mais respeitados da Língua Portuguesa, está Matheus Nachtergaele. O elenco ainda traz Buda Lira e Nanego Lira, irmãos na vida real, como os irmãos de Nauro, Dani Barros, como a esposa e também escritora Arlete, e Bete Mendes, que volta ao cinema depois de mais de dez anos para viver a mãe do poeta.

Nascido em uma família da alta aristocracia maranhense, irmão mais novo de Mauro e Dauro — dois homens tão inteligentes quanto atormentados, Nauro perde o pai aos doze anos e se tranca no porão do sobrado para nunca mais sair. Entre entulhos, livros e garrafas de bebida, descobre o sexo e a poesia, que se torna o objetivo e a ferramenta pela qual se mantém vivo. O roteiro se inspira na relação simbiótica do poeta entre o pessoal e sua obra, acompanhando sua trajetória da infância à morte.

“Nau de Urano” foi filmado em uma casa no centro histórico de São Luís. A produção é da Lume Filmes, em parceria com Auras Produções, Macabéa Filmes e Filmes de Brinquedo. O projeto foi financiado via Lei Paulo Gustavo, do Maranhão.