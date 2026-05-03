Festival de Cinema da Fronteira anuncia vencedores de sua 17ª edição

Foto: Paula Tomás Marques recebeu o prêmio de melhor direção e melhor filme por “Duas Vezes João Liberada” © Anderson Coka

As cidades gaúchas de Bagé e Sant’Ana do Livramento receberam, de 28 de abril e 2 de maio, a 17ª edição do Festival Internacional de Cinema da Fronteira. Na noite de sábado foram anunciados os filmes premiados em cerimônia no Instituto Municipal de Belas Artes (IMBA) com uma edição especial do Sarau do Solar com homenagem à cantora bajeense Maria Luiza Benitez. A competição de longas, curtas e curtas de animação celebrou majoritariamente o cinema produzido por mulheres ibero-americanas.

O novo Prêmio São Sebastião/Assembleia Legislativa de melhor longa foi entregue ao português “Duas Vezes João Liberada”, de Paula Tomás Marques, que também recebeu o prêmio de melhor direção. O documentário argentino “Nuestra Tierra”, de Lucrecia Martel, levou o prêmio da crítica e melhor montagem. A coprodução México/Argentina “Ángeles”, de Paula Markovitch, venceu pelo júri popular e melhor atuação para Ángeles Pradal. O destaque nacional foi o gaúcho “Futuro Futuro”, de Davi Pretto, que ganhou fotografia e direção de arte.

O grande vencedor entre os curtas foi o paraibano “Pedra-mar”, de Janaína Lacerda, que também conquistou melhor atuação para Ana Marinho. O brasileiro “Cabeça, Ombro, Joelho e Pé”, de Van Van (SP), e “Nuestra Sombra”, de Agustina Sánchez Gavier (Argentina), venceram melhor filme do júri popular e direção, respectivamente. O melhor curta de animação foi para “A Menina e o Pote”, de Valentina Homem e Tati Bond, produção de Pernambuco. A coprodução gaúcha “Um Corpo sem Cavalo?”, de Lara Fuke, levou o prêmio do júri popular.

Em paralelo ao festival, aconteceu o laboratório de projetos Sur Frontera WIP LAB, voltado para profissionais do audiovisual com projetos de filmes em desenvolvimento ou já filmados (work in progress). “Doce Lar”, de Ricardo Santos (SP), levou Destaque Desenvolvimento e o Prêmio Pitching Labs Convidados FRAPA 2026. Já o Destaque WIP foi para o uruguaio “Todo Empieza Aqui”, de Magdalena Schinca Damián (Uruguai).

Com muita música e encontros cinematográficos, os cinco dias de programação foram preenchidos por atividades totalmente gratuitas com exibições comentadas de filmes, debates e atividades de formação. Pela primeira vez, o Festival da Fronteira contou com a parceria da Assembleia Legislativa na premiação, com um prêmio de R$ 15 mil, divididos entre as categorias principais. Além de Maria Luiza Benitez, os homenageados desta edição foram Elvira Nascimento, Lúcio Yanel, Nei Lisboa, Paulo Ricardo de Moraes e Sapiran Brito (1947-2025).

Confira os premiados:

Mostra Competitiva Internacional de Longas-Metragens

Melhor Filme: “Duas Vezes João Liberada”, de Paula Tomás Marques (Ficção, Portugal)

Melhor Filme – Prêmio da Crítica: “Nuestra Tierra”, de Lucrecia Martel (Documentário, Argentina)

Melhor Filme – Júri Popular: “Ángeles”, de Paula Markovitch (Ficção, México/Argentina)

Melhor Direção: “Duas Vezes João Liberada” – Paula Tomás Marques

Melhor Atuação: “Ángeles” – Ángeles Pradal

Melhor Fotografia: “Futuro Futuro”, de Davi Pretto (Ficção, Brasil) – Leonardo Feliciano

Melhor Montagem: “Nuestra Tierra” – Jeronimo Pérez Rioja e Miguel Schverdfinger

Melhor Roteiro: “Quemadura China”, de Verónica Perrotta (Ficção, Uruguai) – Verónica Perrotta

Melhor Direção de Arte: “Futuro Futuro” – Dayane Paz

Menção Honrosa: “Aqui Não Entra Luz”, de Karol Maia (Documentário, Brasil)

Mostra Competitiva Internacional de Curtas-Metragens

Melhor Filme: “Pedra-mar”, de Janaína Lacerda (Brasil/PB)

Melhor Filme – Júri Popular: “Cabeça, Ombro, Joelho e Pé”, de Van Van (Brasil/SP)

Melhor Direção: “Nuestra Sombra”, de Agustina Sánchez Gavier (Argentina)

Melhor Atuação: “Pedra-mar” – Ana Marinho

Menção Honrosa: “A Biblioteca de Jorge Furtado”, de Glênio Póvoas e Luiz Alberto Cassol (Brasil/RS)

Mostra Internacional de Curtas-Metragens de Animação

Melhor Filme: “A Menina e o Pote”, de Valentina Homem e Tati Bond (Brasil/PE)

Melhor Filme – Júri Popular: “Um corpo sem cavalo?”, de Lara Fuke (Bélgica/Brasil RS/Finlândia/Portugal)

Prêmios Sur Frontera WIP LAB

Destaque Desenvolvimento: “Doce Lar”, de Ricardo Santos (SP)

Prêmio Pitching Labs Convidados FRAPA 2026: “Doce Lar”

Prêmio Incubadora Digital de Guion Bolívia LAB: “Kunhangue”, de Dario Aldana e Werá Alexandre (SC)

Prêmio Tem Dendê Produções: “Viracambota“, de Gaston Canción (Argentina)

Destaque WIP – “Todo Empieza Aqui”, de Magdalena Schinca Damián (Uruguai)

Prêmio Bolívia Lab Rally V Pitch: “Cogum”, de Maurício Chades (GO)

Prêmio Circular Media: “Ritta Faromi – A Flecha sobre as Águas”, de Joana Antonaccio (RJ)

Prêmio Consultoria em Dramaturgia com Paula Markovitch: “Brasil Pequeno”, de Genifer Gerhardt e Carla Cassapo (RS)