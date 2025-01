Curta! lança cine-distribuidora e busca projetos de longas para edital seletivo da Ancine

O Curta! anunciou a criação da Curta Cine-Distribuidora, expandindo sua atuação no mercado audiovisual brasileiro. A iniciativa visa impulsionar a produção nacional de longas-metragens, oferecendo apoio estratégico diferenciados a projetos selecionados, sobretudo de ficção e alguns documentários de temáticas específicas. A primeira seleção será realizada em janeiro, entre projetos preparados para inscrição na Chamada Pública BRDE/FSA – Produção Seletivo Cinema 2024. O envio das propostas ao Curta! deve ser feito exclusivamente por meio deste link, até o dia 25 de janeiro.

No âmbito da ficção, a seleção reconhecerá o potencial comercial dos projetos, buscando longas-metragens com roteiros originais ou adaptações literárias abordando temáticas não violentas, voltadas ao público jovem e adulto, ou tratando de episódios históricos marcantes ou ainda biografias relevantes. Em relação aos documentários, a distribuidora busca projetos no campo da mitologia, do potencial disruptivo dos avanços em ciência e tecnologia, artes performáticas, biografias musicais e históricas.

Quanto ao nível orçamentário, serão analisados projetos propostos com orçamentos acima de R$ 2 milhões para documentários e acima de R$ 4 milhões para obras de ficção.

A iniciativa visa ampliar o alcance de obras audiovisuais de qualidade, explorando diversas janelas de exibição, como salas de cinema, TV, plataformas digitais e circuitos alternativos. O apoio oferecido às obras selecionadas abrange:

Distribuição:

Formalização da distribuição para que os filmes possam concorrer às Chamadas Públicas BRDE/FSA;

Articulação da exibição do filme em cinemas parceiros localizados em diferentes cidades do Brasil.

Prospecção visando ao licenciamento para TVOD e SVOD, além de para canais de TV paga e aberta, nacionais e internacionais, buscando maximizar a receita e o alcance da obra.

Pré-licenciamento da Obra (preservando a possibilidade de primeiras janelas de TV/VOD com outros players, visando as melhores oportunidades para a carreira da obra):

Visibilidade e Marketing (P&A parcial):

Aporte em mídia: investimento de R$ 200 mil para a exibição do trailer e divulgação de materiais promocionais no canal Curta! e em suas redes sociais, impactando uma audiência qualificada e potencializando a estreia na janela de cinema. Hoje, o Canal Curta! (Pay Tv), possui uma base de 6 milhões de assinantes, com 1,8 milhão de espectadores frequentes e uma média de 50 milhões de minutos assistidos por mês (550 mil espectadores em sessões de 90 minutos). Suas redes sociais também têm números positivos, com mais de 320 mil seguidores no Instagram, mais de 110 mil inscritos em seu canal no Youtube, mais de 580 mil seguidores em sua página no Facebook e mais de 65 mil seguidores no X, antigo Twitter;

Equipe de design, redatores e editores, com expertise para apoio na produção de peças gráficas, cartaz, trailer e na assessoria de imprensa, garantindo a divulgação da obra e gerando reconhecimento junto a jornalistas, críticos e formadores de opinião;

Central Técnica com expertise na preparação de DCP e arquivos necessários para exibição;

Garantia de alcance:

Ficção: após a exploração das Janelas de streaming comercialmente mais atrativas, a Distribuidora assegura aos projetos de ficção selecionados espaço no Brasiliana TV, plataforma 100% dedicada ao cinema nacional que já está disponível para todos os assinantes de TV Paga da Claro tv+ e distribui perto de R$ 800 mil reais anuais em royalties às produtoras com filmes disponíveis no catálogo. Entre eles, “Dona Flor e seus Dois Maridos”, maior bilheteria do cinema nacional por décadas; “O Que É Isso, Companheiro?” e “O Quatrilho”, indicados ao Oscar de filme estrangeiro; adaptações de clássicos como “A Hora da Estrela” e “Memórias Póstumas”, além de comédias românticas como “Amores Possíveis” e “Pequeno Dicionário Amoroso”.

Documentários: após as janelas comercialmente mais atrativas, a Distribuidora assegura o licenciamento ao Canal Curta! (Pay Tv) e ao CurtaOn – Clube de Documentários, plataforma de streaming por assinaturas disponível na Claro tv+ e na Amazon Prime Video Channels. Ainda como janelas asseguradas, com suporte por publicidade: os canais Fast do Grupo Curta! (Curta! Música & Artes e Curta! Humanidades) que estrearão neste trimestre no TCL Channel, da fabricante de TVs com uma base de mais de 7 milhões de usuários ativos no país; e a possibilidade de disponibilização AVOD em plataformas como Mercado Play (1,5 milhão de usuários circulantes mensais), além de na mesma TCL Channel, alcançando um público engajado com o conteúdo nacional.

Aprimoramento do projeto e acompanhamento da produção: