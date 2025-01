Projeto Paradiso divulga longas-metragens selecionados para a Incubadora Paradiso

O Projeto Paradiso anunciou os três projetos escolhidos para integrar a sétima edição da Incubadora Paradiso, iniciativa dedicada ao desenvolvimento de roteiros de longas-metragens de ficção brasileiros. Com o objetivo de fomentar produções de alto valor artístico e impulsionar o crescimento profissional dos participantes, o programa se consolida como um catalisador do cinema nacional. Nesta edição, um marco importante é a inclusão, pela primeira vez, de um projeto da Região Norte: “Chamado da Floresta” (foto), de Rayane Penha, produzido por Clemilson Farias.

Com um investimento total de R$ 250 mil, a sétima edição da Incubadora Paradiso oferecerá suporte abrangente aos três projetos selecionados. Cada longa-metragem vai receber uma bolsa de R$ 30 mil para a escrita dos roteiros, além de acesso a consultorias especializadas, workshops e ações estratégicas voltadas para inserção no mercado internacional. As duplas de cineastas e produtores também passam a integrar a Rede Paradiso de Talentos, ampliando sua conexão com outros profissionais do setor.

Confira os projetos selecionados para a Incubadora Paradiso 2025:

– “Chamado da Floresta”, dirigido e roteirizado por Rayane Penha e produzido por Clemilson Farias, conta a história de Inayá, uma jovem que leva o corpo de sua mãe pelo rio Amazonas para enterrá-lo em seu território ancestral. Durante a travessia, sonhos e visões despertam uma encantaria latente, conectando-a às suas raízes. O projeto, que é uma produção da Leão do Norte, com coprodução da CasaBarco Filmes e Catraia Filmes, foi selecionado para a Incubadora após participação no BrLab.

– “Festa Santa”, dirigido e escrito por Leônidas Oliveira e produzido por Luiza França, se passa no litoral cearense durante a semana santa. A trama gira em torno de Jordi, que descobre o envolvimento do irmão em um homicídio acidental e enfrenta um dilema moral entre denunciá-lo ou omitir-se. O projeto já tinha sido premiado pelo Projeto Paradiso no Laboratório Cena 15, do Porto Iracema das Artes, de Fortaleza, Ceará. “Festa Santa” é uma produção da Febre Filmes, com coprodução da Moçambique Audiovisual e Vertical Production.

– “Tromsø”, com direção e roteiro de Diogo Leite e produção de Paula Pripas, narra a jornada de Geralda, que está perdendo a visão e sonha em ver a Aurora Boreal na Noruega. A história aborda os desafios de reconquistar a autoconfiança e resgatar uma identidade perdida, e é uma produção da Filmes de Mentira com coprodução da Filmes de Abril.

Ao longo das últimas seis edições, a Incubadora Paradiso já apoiou 24 projetos e 37 talentos, com resultados expressivos, como 66% dos projetos com recursos parcialmente captados, 87% com produtoras vinculadas e 25% já em coprodução internacional. Em 2025, dois filmes apoiados pela Incubadora chegam à etapa de filmagem, e outros três estão em pós-produção.