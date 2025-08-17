Aly Muritiba começa a filmar seu novo longa “Nova Éden”, no Paraná

Foto © Eduardo Ribeiro

As gravações de “Nova Éden”, filme dirigido por Aly Muritiba (“Deserto Particular”, “Para Minha Amada Morta”, “A Fábrica”, entre outros), começaram no Paraná. Com roteiro original desenvolvido por Aly Muritiba, Henrique dos Santos e Alice Marcone, o longa de folk horror é uma coprodução Brasil-Polônia e terá sete semanas de gravação em Curitiba, Morretes e Pinhais. Com produção da Muritiba Filmes e Grafo Audiovisual, coprodução da Paramount Pictures e Mañana Films, produção associada e distribuição Olhar Filmes.

A trama se passa em meados da década de 1920 e acompanha Damião (Welket Bungué), padre que acaba de chegar à comunidade de Nova Éden. Os habitantes são imigrantes e não recebem bem o religioso, por ser um homem negro. Mesmo com pouco tempo de convívio com os moradores, Damião descobre que forças sinistras e muitos mistérios pairam sobre o local.