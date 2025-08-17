Segunda temporada de “Amor da Minha Vida” encerra filmangens

Maior estreia de uma série nacional do Disney+ em 2024, a comédia romântica “Amor da Minha Vida” finalizou as gravações da segunda temporada.

Estrelada por Bruna Marquezine (Bia) e Sérgio Malheiros (Victor), a série original do Disney+ — recomendada para maiores de 18 anos — acompanha a história de dois melhores amigos em fases diferentes da vida. A nova temporada marca o retorno de Rayssa Bratillieri (Paula), Danilo Mesquita (Marcelo) e outros nomes já conhecidos do público, como Cissa Guimarães, Priscilla Rozenbaum, Agda Couto, Pâmela Morais, Bryan Ruffo e Sophia Abrahão.

Entre as novidades no elenco estão Gleici Damasceno, Alanis Guillen, Clarice Falcão, Rômulo Estrela, Maria Ribeiro, Daniel Dantas, Guida Viana, Louise Cardoso, Gabriel Godoy, Nil Marcondes, Pablo Morais, Priscila Reis e Hugo Bonemer.

Criada e escrita por Matheus Souza, “Amor da Minha Vida” tem direção geral de René Sampaio, que também assina a direção de cena ao lado de Matheus Souza, Tatiana Fragoso e Bruna Marquezine.

Foram 60 diárias gravadas no Rio de Janeiro, com muito mais locações que na 1ª temporada, como Parque das Ruínas, Restaurante Albamar, Associação Comercial do Rio de Janeiro, Pier Mauá, Museu de Arte do Rio (MAR) e outros.

A primeira temporada completa da série, com 10 episódios, está disponível exclusivamente no Disney+. A segunda temporada estreia no ano que vem.