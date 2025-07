23ª Goiânia Mostra Curtas divulga filmes selecionados

A 23ª Goiânia Mostra Curtas selecionou 78 filmes para as quatro mostras competitivas: Curta Mostra Brasil (42), Curta Mostra Goiás (11), Curta Mostra Origens (20) e 22ª Mostrinha (5).

São 42 curtas de ficção, 5 animações, 19 documentários e 12 experimental, sendo produções de 25 estados brasileiros e Distrito Federal. Além dessas, a Mostra Especial, não competitiva, somará 9 filmes, que serão divulgados posteriormente. No total, 87 filmes poderão ser assistidos pelo público, gratuitamente, de 7 a 12 de outubro, no Teatro Goiânia, em Goiás.

Ao todo, foram inscritas 665 produções de ficção, 365 documentários, 139 experimentais e 112 animações, somando um total de 1.281 inscrições de filmes. As maiores participações foram São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Minas Gerais. Não houve inscrições apenas do Amapá.

A 23ª Goiânia Mostra Curtas terá quatro mostras competitivas. Na Curta Mostra Brasil, que apresenta um panorama da produção nacional em curta-metragem, com curadoria de Rafael de Almeida, são 42 filmes.

Para dar visibilidade à produção local, que se encontra em franco desenvolvimento e ascensão, a Curta Mostra Goiás apresenta 11 filmes, tendo como curador Fábio Rodrigues Filho.

Já na 22ª Mostrinha, dedicada ao público infantil, serão 5 filmes exibidos. Na Curta Mostra Origens – curtas universitários goianos, novidade desta edição, estão 20 produções selecionadas pelo curador Elinaldo Meira.

Em breve serão divulgados os filmes selecionados para a Curta Mostra Especial, com a curadoria de Mariana Queen Nwabasili, pesquisadora, curadora e jornalista cinematográfica.

A participação na 23ª Goiânia Mostra Curtas é gratuita e as produções selecionadas para as mostras competitivas participam da 22ª Mostrinha, com Júri Popular, e as mostras Curta Mostra Brasil, Curta Mostra Goiás e Curta Mostra Origens – curtas universitários goianos, com Júri Oficial concorrem a prêmios nas categorias: Melhor Filme, Melhor Direção e Prêmio Especial do Júri. O Júri Oficial é formado por realizadoras/es, roteiristas, diretoras/es, críticas/os e pesquisadoras/es de cinema.

Confira os prêmios oferecidos pelas empresas parceiras da 23ª Goiânia Mostra Curtas para as mostras competitivas Curta Mostra Brasil, Curta Mostra Goiás e Curta Mostra Origens:

Paradiso Multiplica: Mentoria online com talento da Paradiso Multiplica;

Cinecolor: Correção de cor e geração de DCP para curta;

Effects: Edição de Som para curta;

Link Digital: Encode DCP de curtas de até 15 min de duração;

CiaRio: R$ 8.000,00 (oito mil reais) em locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria, da empresa NAYMOVIE;

DOT Cine: R$10.000,00 (dez mil reais) em serviços de pós-produção de imagem para curtas;

Mistika: R$4.000,00 (quatro mil reais) serviços de finalização de som ou imagem;

Estúdio JLS: 2 diárias de locação de estúdio de mixagem;

AIC – Academia Internacional de Cinema: 3 Bolsas de cursos online na AIC; Ultrassom: 8 horas de estúdio para mixagem;

Cardume Curtas: Licenciamento de 1 ano, sem exclusividade, no valor de R$1000,00 para filme selecionado pela Cardume Curtas;

Cinema Verde: 2 horas de consultoria (on-line);

SescTV: Os curtas-metragens da Curta Mostra Brasil vão concorrer ao prêmio de aquisição Seleção Especial Sesc TV no valor de R$5.000,00 e contrato de exibição por dois anos na programação do SescTV.

Confira os filmes selecionados:

CURTA MOSTRA BRASIL

A Menina e o Pote (PE) – 2024 – Ani – 12min – Direção: Valentina Homem e Tati Bond

A Natureza (SP) – 2024 – Fic – 13:56min – Direção: Rodrigo Ribeyro

Além da Culpa (DF) – 2025 – Fic – 19:58min – Direção: Israel Cordova

Arame Farpado (SP) – 2024 – Fic – 22min – Direção: Gutavo de Carvalho

Atentado ao Monegasco (RJ) – 2024 – Fic – 12min – Direção: Lucas H. Rossi dos Santos, Henrique Amud

Boca Dura (SP) – 2025 – Fic – 15min – Direção: Alexandre Dal Farra

Boi de conchas (foto, SP) – 2024 – Fic – 15min – Direção: Daniel Barosa

Boiuna (PA) – 2025 – Fic – 20min – Direção: Adriana de Faria

Capturar o Fantasma (SP) – 2024 – Fic – 13min – Direção: Davi Mello

Caracóis (SC) – 2025 – Exp – 4min – Direção: Nestor Jr

Dança dos Vagalumes (PR) – 2025 – Fic – 25min – Direção: Maikon Nery

Do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto (CE) – 2025 – Exp – 11min – Direção: Weyna Macedo, Lucas Parente, Adeciany Castro, Mariana Smith

Dois Nilos (RJ) – 2024 – Doc – 18min – Direção: Samuel Lobo, Rodrigo de Janeiro

Dona Beatriz Ñsîmba Vita (MG) – 2024 – Fic – 20min – Direção: Catapreta

E Seu Corpo É Belo (RJ) – 2024 – Fic – 23min – Direção: Yuri Costa

Entressonho (GO) – 2025 – Ani – 14:51min – Direção: Leandro Pimentel

Entre Corpos (AL) – 2024 – Fic – 17:10min – Direção: Mayra Costa

Enxofre (RJ) – 2024 – Exp – 14:44min – Direção: Karen Akerman e Miguel Seabra Lopes

Esconde-Esconde (PE) – 2024 – Fic – 9:51min – Direção: Vitória Vasconcellos

Fale a ela o que me aconteceu (PE) – 2025 – Fic – 25min – Direção: Pethrus Tibúrcio

Frutafizz (SP) – 2025 – Fic – 19:35min – Direção: Kauan Okuma Bueno

Girassóis (RJ) – 2025 – Fic – 20min – Direção: Jessica Linhares e Miguel Chaves

Inflamável (DF) – 2024 – Fic – 19:33min – Direção: Rafael Ribeiro Gontijo

Jacaré (RJ) – 2025 – Fic – 17min – Direção: Victor Quintanilha

Jupiter (RN) – 2024 – Fic – 15min – Direção: Carlos Segundo

Linda do Rosário (RJ) – 2024 – Fic – 19min – Direção: Vladimir Seixas

Logos (RS) – 2025 – Doc – 11:38min – Direção: Britney

Mãe da Manhã (RS) – 2024 – Ani – 8:09min – Direção: Clara Trevisan

Mais Um dia (SP) – 2025 – Doc – 21min – Direção: Vinícius Silva

Mar de Dentro (PE) – 2024 – Doc – 8:39min – Direção: Lia Letícia

Maremoto (RN) – 2024 – Fic – 23min – Direção: Cristina Lima e Juliana Bezerra

Mensagem de Sergipe (SP) – 2025 – Doc – 6min – Direção: Fábio Rogério e Jean-Claude Bernardet

O Amor Não Cabe na Sala (BA) – 2024 – Fic – 17:36min – Direção: Marcelo Matos de Oliveira e Wallace Nogueira

O Silêncio Elementar (MG) – 2024 – Doc – 15min – Direção: Mariana de Melo

O Som do Trovão no Deserto (ES) – 2025 – Fic – 22min – Direção: Diego Zon

Palavra (BA) – 2024 – Doc – 20min – Direção: DF Fiuza

Potenciais à Deriva (SP) – 2024 – Exp – 12min – Direção: Leonardo Pirondi

Presépio (RJ) – 2025 – Fic – 18min – Direção: Felipe Bibian

Queimando por Dentro (PE) – 2024 – Fic – 16min – Direção: Enock Carvalho e Matheus Farias

Quem se Move (SP) – 2025 – Fic – 20:20min – Direção: Stephanie Ricci

Samba Infinito (RJ) – 2025 – Fic – 15min – Direção: Leonardo Martinelli

Vollúpya (RJ) – 2024 – Doc – 21min – Direção: Éri Sarmet e Jocimar Dias Jr

CURTA MOSTRA GOIÁS

A Mulher Esqueleto (GO) – 2025 – Fic – 21:08min – Direção: Yolanda Margarida

A Tela (GO) – 2025 – Fic – 22min – Direção: Gabriel Newton

Canto (GO) – 2025 – Fic – 20min – Direção: Danilo Daher

Chica Machado – Rainha de Goyaz (GO) – 2025 – Doc – 19:13min – Direção: Renata Rosa Franco

Desta Terra Viverei (GO) – 2025 – Exp – 6:45min – Direção: Lidiana Reis

Entressonho (GO) – 2025 – Ani – 14:51min – Direção: Leandro Pimentel

Lobeira (GO) – 2025 – Exp – 13:33min – Direção: Larissa Siqueira

O conto da Bixa (GO) – 2024 – Exp – 11:13min – Direção: Karvalio /Stella de Eros

O Lado Que A Cidade Não Vê (GO) – 2025 – Doc – 17min – Direção: Thomas Toledo

TV Insônia (GO) – 2025 – Exp – 5:39min – Direção: Diego Robert

Última Geração (GO) – 2025 – Fic – 18:58min – Direção: Matheus Amorim

CURTA MOSTRA ORIGENS

Acorda, João (GO) – 2025 – Exp – 6:27min – Direção: João Dorneles

Aparecer do Sol (GO) – 2024 – Exp – 4:54min – Direção: Ravi Dourado

Atenciosamente (GO) – 2025 – Fic – 4:27min – Direção: William Almeida

Bendito Seja o Beck (GO) – 2024 – Doc – 15min – Direção: Marcus Vinicius Diniz

Cupins Comem Arte (GO) – 2024 – Doc – 16:24min – Direção: Iago Mendonça

Depois de você (GO) – 2025 – Exp – 5:35min – Direção: Gustavo Marques

Depois do Amém (GO) – 2025 – Doc – 10min – Direção: Hítallo Torquato

Distante de mim (GO) – 2025 – Fic – 5:39min – Direção: Aari Diaz, Maria Fernanda Pelles e Tharso Marques

IRAÊ (GO) – 2025 – Doc – 10min – Direção: Gabriel Vilela

Meça Três Vezes Antes de Cortar (GO) – 2024 – Doc – 20min – Direção: Zulmí Nascimento

Mulheres que abrem caminhos (GO) – 2024 – Doc – 17:36min – Direção: Pollyanna Marques

Oficina (GO) – 2025 – Fic – 6min – Direção: Geraldo Cesario

Órfãos do Imperador (GO) – 2024 – Doc – 24:59min – Direção: Thiago Alonso

Que Deus o Tenha (GO) – 2025 – Fic – 19:39min – Direção: Ana Sifuentes e Maria Alice Rezende

Relicário (GO) – 2024 – Fic – 11min – Direção: Amanda Rosa e Hítallo Torquato

Santa Muerte – O Culto a Mictecacihuatl (GO) – 2025 – Doc – 6:04min – Direção: Bruno Karasiaki Filene

Sonho que vivia acordado (GO) – 2024 – Exp – 24:52min – Direção: Luca M. Fraietta & Yare Sobreira

Takana: A casa dos espíritos (GO) – 2025 – Doc – 15min – Direção: Vandimar Marques

The Little Chronicles About Love (GO) – 2024 – Fic – 09:34min – Direção: Andy Wolf

Último Corre (GO) – 2025 – Fic – 7:36min – Direção: João Paulo Rabello e Erik Gondim

22ª MOSTRINHA

A menina que queria voar (BA) – 2024 – Fic – 20min – Direção: Tais Amordivino

Debaixo do pé de pequi (GO) – 2024 – Ani – 3min – Direção: Maiári Iasi

Lagrimar (RN) – 2024 – Ani – 13:58min – Direção: Paula Vanina

Menina Espoleta e os Super-heróis secretos (BA) – 2024 – Fic – 10:48min – Direção: Pedro Perazzo, Paula Lice e Tais Bichara

Notícias da Lua (SC) – 2025 – Fic – 16:27min – Direção: Sérgio Azevedo