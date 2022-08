Iecine abre inscrições para oficina de documentário com cineasta argentino

A Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), está com inscrições abertas para a oficina Documentário entre Fronteiras, do projeto de capacitação profissional Revelando o Rio Grande. A atividade será ministrada pelo diretor argentino Axel Monsú. Interessados podem se matricular gratuitamente no link forms.gle/EkhVTSPt26rBDZah8.

Os encontros serão presenciais, de 13 a 17 de agosto, das 14h às 22h. Será um curso intensivo, realizado no Teatro Elisabeth Rosenfeld (Rua São Pedro, 369 – Centro), na cidade de Gramado/RS.

A atividade pretende provocar a arte de contar histórias por meio de imagens de arquivo doméstico ou imagens apreendidas na realidade, com imagens da fronteira gaúcha, o universo regional em escala documental. Através de aulas teórico-práticas, haverá exibição de trechos de filmes e exercícios práticos, em que os alunos deverão desenvolver, em equipe, um projeto composto pela sinopse, argumento, roteiro e o documentário em vídeo com cerca de 5 minutos de duração. Ao final, haverá a realização de um documentário de curta-metragem.

Há mais de 24 anos trabalhando como realizador audiovisual na Argentina, Axel Monsú já dirigiu dezenas de filmes, participou como jurado de inúmeros festivais e foi contemplado com diversos prêmios, em que se destacam: roteirista e diretor do projeto de longa-metragem “Zulma” (2015 – Concurso Gleyzer de la Región Nea); prêmio de melhor desenho artístico pela série “Aquellos Días Felices”, do diretor Maximiliano Gonzales, no Festival Nacional Nuevas Miradas de la TV 2015; personalidade destacada do Audiovisual no Festival Guácara 100% Regional de Corrientes (2014); Prêmio Toyp da Câmara Júnior Internacional e Câmara Argentina de Comércio para o trabalho cultural (2014); entre tantos outros, além de ter sido o Padrino honorífico do Intercolegial de Cortometrajes Cine Tiza, de Córdoba Argentina.