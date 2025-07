“O Último Azul”, de Gabriel Mascaro, é exibido no Palácio da Alvorada

Foto: Lula, Gabriel Mascaro e Janja © Ricardo Stuckert

O Urso de Prata e “O Último Azul” desembarcaram em Brasília nesta segunda-feira, 14, para uma sessão especial do filme no Palácio da Alvorada. Premiado no 75º Festival de Berlim com o Urso de Prata e no Festival de Guadalajara com os prêmios de Melhor Filme Ibero-Americano de Ficção e o Prêmio Maguey de Melhor Interpretação para Denise Weinberg, o longa foi exibido para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama Janja, as ministras Margareth Menezes e Anielle Franco, a Secretária do Audiovisual Joelma Gonzaga e convidados.

A sessão foi apresentada pelo diretor do filme, Gabriel Mascaro (“Boi Neon” e “Divino Amor”), ao lado da produtora do filme Rachel Daisy Ellis, a protagonista Denise Weinberg e os atores Adanilo e Rosa Malagueta. Também participaram da exibição o roteirista Tibério Azul, a diretora de arte Dayse Barreto e o gaffer Luiz Paulo (Xein).

Após o lançamento na Berlinale — onde ganhou também o Prêmio do Júri Ecumênico e o Prêmio do Júri de Leitores do Berliner Morgenpost — “O Último Azul” já passou por diversos festivais internacionais, e agora inicia sua trajetória em terras brasileiras. No dia 15 de agosto, o filme abre a programação do 53º Festival de Gramado e, no dia 28 de agosto, chega aos cinemas de todo o país em sua estreia oficial no circuito comercial.

Situada na Amazônia, a trama explora um Brasil quase distópico, onde o governo transfere idosos para uma colônia habitacional em que vão “desfrutar” seus últimos anos de vida. Antes de seu exílio compulsório, Tereza (Denise), uma mulher de 77 anos, embarca em uma jornada para realizar seu último desejo. Uma aventura sobre resistência e amadurecimento ao longo dos rios da Amazônia, o filme foi extremamente aplaudido durante a estreia mundial na Berlinale, no dia 16 de fevereiro deste ano.

“O Último Azul” marca mais um capítulo na parceria entre Gabriel Mascaro e a produtora Rachel Daisy Ellis na produção de longas-metragens, sendo a quinta colaboração da dupla nessa categoria. A Cinevinay (México) também assina a produção do filme, que tem coprodução da Globo Filmes (Brasil), Quijote Films (Chile), Viking Film (Países Baixos), e distribuição da Vitrine Filmes no Brasil. O longa foi produzido por Rachel Daisy Ellis (“Boi Neon”, “Rojo”) e Sandino Saravia Vinay, produtor associado de “Roma”, de Alfonso Cuarón, e coprodutor dos filmes anteriores de Gabriel Mascaro.