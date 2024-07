Transforma e Casa Firjan oferecem masterclass presencial e gratuita com Beto Skubs, roteirista brasileiro de “Grey’s Anatomy”

Foto: Beto Skub entre os atores Anthony Hill e Rome Flynn, de “Grey’s Anatomy”

A Transforma, plataforma de especialização dedicada a profissionais da indústria audiovisual, realizará em parceria com a Casa Firjan, espaço no Rio de Janeiro que funciona como um hub de inovação e tendências, uma masterclass exclusiva com o roteirista brasileiro Beto Skubs, que atualmente mora nos Estados Unidos e vem ao Rio especialmente para essa aula.

No encontro presencial que acontece amanhã, em 16 de julho, às 18h, o profissional vai falar sobre a sua experiência durante os três anos em que atuou como roteirista da série “Grey’s Anatomy”. A masterclass será aberta a todos os inscritos em qualquer um dos planos da plataforma Transforma, incluindo o gratuito.

Skubs já assinou o roteiro e a produção de diversos episódios da série, sendo o mais recente “Walk on the Ocean”, da 20ª temporada, estrelado pela brasileira Bianca Comparato.

A plataforma, idealizada por Dani Tolomei e Leo Edde, realiza masterclasses, mentorias e outras capacitações e a Firjan possui, ainda, o Centro de Referência em Cinema e Audiovisual, localizado em Laranjeiras, que atua para capacitação de profissionais exclusivamente para o setor audiovisual.