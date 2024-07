Brasília, Campo Grande, Quixadá, Recife e Vitória recebem 1º Circuito Nacional de Cinema LGBTQIAPN+ Catarinense

Foto: “O Prazer é Todo meu”, de Vanessa Sandre

A cena audiovisual LGBTQIAPN+ de Santa Catarina estará em cartaz entre os dias 16 de julho e 7 de agosto, nas cidades de Brasília (DF), Campo Grande (MS), Quixadá (CE), Recife (PE) e Vitória (ES), com a realização da primeira edição do Circuito Transforma – 1º Circuito Nacional de Cinema LGBTQIAPN+ Catarinense.

Serão realizadas três sessões gratuitas por cidade (com classificação indicativa de 12, 14 e 16 anos), exibindo um total de treze curtas-metragens que abordam temas relacionados à sexualidade, gênero e à cultura queer catarinense. A seleção inclui filmes de ficção e não ficção, documentários e animações, que obtiveram grande reconhecimento em renomados festivais nacionais e internacionais e, em especial, na Transforma – Festival de Cinema da Diversidade de Santa Catarina, principal catalisador do segmento audiovisual LGBTQIAPN+ na região Sul do Brasil.

O Circuito Transforma promoverá também debates ao término de cada sessão de cinema e uma oficina de produção cultural LGBTQIAPN+ com os organizadores do evento, Arthur Gomes, a drag Susaninha, e Thomas Dadam.

Organizado pela BAPHO Cultural de Florianópolis, produtora referência no setor cultural LGBTQIPAN+ no Sul do Brasil, o Circuito Transforma é um projeto financiado pelo Prêmio Catarinense de Cinema – Edição Especial Lei Paulo Gustavo/2023 (Edital de Concurso Público nº 32/2023).

O ingresso para as sessões de curtas-metragens catarinenses é gratuito, devendo ser retirado no local de exibição em cada cidade, com 30 minutos de antecedência.

Já a inscrição para a oficina Produção Cultural LGBTQIAPN+, que contará com intérpretes de libras, deverá ser realizada através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA1NWX-ZtTco-XJQF1vbO6kB5tpfiVfLB4lJrUGHIwOO8U2w/viewform.

Confira os filmes que serão exibidos no 1º Circuito Transforma, com suas respectivas classificações indicativas:

Sessão 1 (Classificação 12 anos)

A Cabeça e o Corpo (Dir. Miriam Mirando e Val Dobler, 2023)

As Rendas de Dinho (Dir. Adriane Canan, 2019)

Isso Sempre Acontece (Dire. Lara Koer, 2022)

(sub)urbana (Dir. Vini Poffo, 2023)

Sessão 2 (Classificação 14 anos)

Apenas o que Você Precisa Saber de Mim (Dir. Maria Augusta V. Nunes, 2017)

Disk-Man (Dir. Andy Rodriguez, 2023)

Drag Story: lendas e babados (Dir. Viviane Rodrigues e Marco Aurélio, 1997)

Nos Habíamos Amado Tanto y Detestado sin Pudor (Dir. Solana Llanes, 2022)

Selma Depois da Chuva (Dir. Loli Menezes, 2019)

Sessão 3 (Classificação 16 anos)

O Amigo do meu Tio (Dir. Renato Turnes, 2022)

O Prazer é Todo meu (Dir. Vanessa Sandre, 2023)

Projeção Queer (Dir. Gabriel Turbiani, 2019)

Quando Eu Cheguei (Dir. Romy Huber, 2023)

Confira os locais e datas do 1º Circuito Transforma:

Campo Grande (MS)

Sessão de filmes: de 16 a 18 de julho, às 19h.

Oficina de produção cultural LGBTQIAPN+: 17 de julho, às 14h.

Local: Museu da Imagem e do Som (Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – Vila Carvalho)

Brasília (DF)

Sessão de filmes: de 19 a 21 de julho, às 20h.

Oficina de produção cultural LGBTQIAPN+: 20 de julho, às 14h.

Local: Distrito Drag (SCS, QD. 2, Bloco C, Edifício Jamel Cecílio, 7 ANDAR – Asa Sul)

Recife (PE)

Sessão de filmes: de 30 a 31 de julho, às 19h30.

Local: Cine Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81 – Boa Vista)

Oficina de produção cultural LGBTQIAPN+: 17 de julho, às 14h.

Local: Clube Metrópole (Rua das Ninfas, 125 – Boa Vista)

Quixadá (CE)

Sessão de filmes: de 2 a 4 de agosto, às 19h.

Oficina de produção cultural LGBTQIAPN+: 3 de agosto, às 9h.

Local: Casa de Saberes Cego Aderaldo (Rua Pascoal Crispino, 167 – Centro)

Vitória (ES)

Sessão de filmes: 6 de agosto, 15h e 20h e 7 de agosto, às 20h

Oficina de produção cultural LGBTQIAPN+: 7 de agosto, às 14h.

Local: Sala 208 UFES – Prédio Luísa Lopes (Avenida Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras)