“A Batalha da Rua Maria Antônia”, de Vera Egito, é exibido gratuitamente na Cinemateca Brasileira

Foto © Manoela Estellita

O filme “A Batalha da Rua Maria Antônia”, produzido pela Paranoïd e Globo Filmes, será exibido na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, nesta sexta-feira, 6 de setembro, às 18h30. A sessão acontece na área externa da Cinemateca, com acessibilidade em Libras, audiodescrição e legendas descritivas. A entrada é gratuita e sujeita à lotação.

Em 21 planos sequência, o filme retrata o confronto entre professores e estudantes do Movimento Estudantil de Esquerda, na Faculdade de Filosofia da USP, e os integrantes do Comando de Caça aos Comunistas da Universidade Mackenzie. O longa acompanha as intensas 24 horas de explosões, gritos e ataques sofridos pelos estudantes da USP, que montaram uma vigília para garantir a votação no pleito do movimento estudantil durante a ditadura militar.

“A Batalha da Rua Maria Antônia” recebeu o Troféu Redentor de melhor filme de ficção no Festival do Rio 2023, o Prêmio Fundos na Semana Internacional de Cine de Valladolid 2023, o Prêmio Especial do Júri no Panorama Coisa de Cinema de Salvador 2023 e o Prêmio de Júri de melhor ficção no Festival de Atlanta 2024. A obra já foi exibida em diversos festivais na Europa, América e Ásia.